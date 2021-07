Koronatartuntojen lisääntyminen kuormittaa tartunnanjäljitystä

Ruuhkautuneen tilanteen vuoksi olemme lisänneet tartunnanjäljityksessä työskentelevää henkilökuntaa. Tartunnanjäljityksemme toimii maanantaista sunnuntaihin kello 8–21.

Ensi tieto koronavirustautiin sairastumisesta tai taudille altistumisesta voidaan lähettää tekstiviestillä. Jos saat tekstiviestin, noudata huolellisesti siinä annettuja ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa Espoon koronaneuvonta- ja ajanvarausnumeroon: 09 816 34600 (ma–pe klo 7–18 ja la–su 9–15).

Kaikkien, jotka epäilevät altistuneensa koronavirukselle, on tärkeää itse huolehtia siitä, etteivät levitä tautia.

Tietoomme on tullut useita tapauksia, joissa koronavirukselle on voinut altistua julkisilla paikoilla eikä kaikkia paikallaolijoita pystytä tunnistamaan. Tiedot mahdollisista altistumisista julkisilla paikoilla on koottu verkkosivuillemme. Lisäksi ilmoitamme altistumisista Twitterissä tililtä @Espoonsote.

Jos olet ollut kyseisissä paikoissa kyseisinä aikoina, seuraa erityisen tarkkaan 14 päivän ajan, saatko koronavirustautiin liittyviä oireita ja hakeudu vähäisistäkin oireista testiin. Voit varata testiajan sähköisesti osoitteessa koronabotti.hus.fi tai soittamalla koronaneuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 09 816 34600 (ma–pe klo 7–18 ja la-su 9–15).

Vähäisistäkin oireista testiin

Koronaviruksen oireet muistuttavat flunssaa ja vatsatautia. Tartunnan oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus tai haju- tai makuaistin menetys.

Jos sinulla on vähäisiäkin oireita, on syytä hakeutua testiin ja välttää kontakteja, kunnes saat testituloksen. Missään tapauksessa oireisena ei pidä tavata muita ihmisiä.

Lataa Koronavilkku

Jos et ole vielä ottanut käyttöösi Koronavilkkua, lataa se puhelimeesi. Koronavilkun avulla saat tiedon ja ohjeet, miten toimia, jos olet altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi.

Espoossa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset voit katsoa kootusti espoo.fi/koronavirus.