Koskisilta peruskorjataan Kemiössä Suomenkulmantiellä

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Kemiössä Suomenkulmantiellä sijaitsevan Koskisillan korjaustyöt elokuun alussa. Korjaustöiden on tarkoitus valmistua syyskuun loppuun mennessä. Korjaustyöt toteutetaan siten että käytössä on aina yksi kaista ajoneuvoliikenteelle, kaistan leveys on vähintään 3 metriä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Koskisilta

Silta on tyypiltään puinen liimattu palkkisilta. Koskisillan silta on valmistunut 1935. Sillan puukansi puretaan ja korvataan teräsbetonisella kansirakenteella. Lisäksi siltakaiteet, tiekaiteet, sillan päällysteet ja pintarakenteet uusitaan. Sillan hyötyleveyttä kasvatetaan 8 metriin, jolloin myös siltapaikalle johtavaa tietä levennetään. Työt alkoivat heinäkuun alussa työmaan perustamisella ja valmistelevilla töillä. Poikkeavat liikennejärjestelyt alkavat keskiviikkona 3.8. ja ovat alustavan tiedon mukaan voimassa syyskuun loppuun saakka. Liikennemäärä sillalla on n. 212 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy. Siltapaikka kartalla (maps.google.fi) Lisätietoja: - Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843 - Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223

Avainsanat Kemiönsaarikunnossapitoliikennejärjestelytsiltatyötietyö

Kuvat Koskisilta Lataa