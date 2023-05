Kotimaan luontomatkailutarjonnassa yllättäviä helmiä ja upeita majoituselämyksiä

Tapio Karttakeskuksen julkaisema uusi Retkipaikka Elämysseikkailijan opas esittelee uudenlaisia vaihtoehtoja kotimaan luontomatkailuun. Kirja tarjoaa inspiraatiota omien retkien suunnitteluun, minkä lisäksi teokseen valitut elämykset ovat kaikki luontoa kunnioittavia ja vastuullisia.

Kohteita on eri puolilta Suomea. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi sieni- tai norpparisteily Saimaalla, rentoutuminen suo-spassa sekä vesipolkupyöräily. Elämysseikkailijan oppaaseen on ensimmäistä kertaa kerätty yhteen myös elämyksellisiä yöpymismahdollisuuksia, kuten puuteltta, niliaitta, oma erakkosaari, korsu ja puumaja. Esiteltävät elämykset ovat vaihtelevan hintaisia. Mukaan on valittu sekä maksutonta omatoimista luonnonilmiöistä nauttimista että luksusmajoituksia ja erityisiä elämyspalveluita.

– Kirjassa on huomioitu kaikenlaiset luonnosta nauttivat retkeilijät; niin hurjapäät, nautiskelijat, lasten kanssa liikkuvat, budjettimatkailijat, vesipedot kuin valkoisia lakanoita etsivätkin, kertoo teoksen päätoimittaja Karoliina Kaski.

Kirjan artikkelit ovat kirjoittaneet Retkipaikka-yhteisön jäsenet. He kertovat kokemuksensa upeimmista elämyksistä, vinkkaavat sopivat vuodenajat, varusteet ja muut tarvittavat tiedot jokaisesta kohteesta. Lisäksi kaikista kohteista on kartat, joiden avulla kohteisiin on helppo löytää.

– Kirja on todellinen bucket list kaikille kotimaan elämysseikkailijoille, Kaski sanoo. – Uutta ihmeteltävää löytyy myös niille, jotka luulevat kokeneensa kotimaan luontomatkailun saralla jo kaiken.

Retkipaikka Elämysseikkailijan opas julkaistaan Suomen Luontokeskus Haltiassa (Nuuksiontie 84, Espoo) lauantaina 6.5. Haltiassa on Retkilauantai ja paljon ohjelmaa koko päivän ajan. Elämysseikkailijan oppaaseen sekä Retkipaikka-sarjan aiempiin teoksiin voi tutustua Haltian sisätiloissa.

Suositussa Retkipaikka-sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Seikkailuja Suomen luonnossa, Uudet seikkailut ja Seikkailuja kauneimmissa maisemissa.

Pyydä arvostelukappaletta ja kysy lisää!

Tutustu tarkemmin ja osta kirja!

Tuotetiedot

Retkipaikka Elämysseikkailijan opas

pehmeäkantinen, 191 s., 17 x 21 cm

ISBN 978-952-266-774-8

suositushinta 32 €

Lisätietoja ja arvostelukappaleet

Aino Wuolijoki

Kustannuspäällikkö, Tapio Karttakeskus

p. +358 29 432 6060

aino.wuolijoki@karttakeskus.fi

Kansikuvan voi ladata Karttakeskuksen kuvapankista.