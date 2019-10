Kotipizza Group vahvistaa johtoryhmäänsä kahdella uudella jäsenellä.

KTM Pekka Kajan (s. 1990) on nimitetty Kotipizza Groupin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2019 alkaen. Pekka Kajan on ollut Kotipizza Groupin palveluksessa vuodesta 2015 alkaen.

Merkonomi Janne Reimari (s. 1974), joka on toiminut Kotipizza Groupin tietohallintojohtajana vuodesta 2017 alkaen, on nimitetty johtoryhmän jäseneksi 1.1.2020 alkaen.

”Janne on tuonut yhtiöön kovan luokan digitaalista osaamista. Panostus verkkokauppaan, kuljetukseen ja datan hyödyntämiseen on strategiamme keskiössä, ja siksi on tärkeää, että johtoryhmässä on siihen parasta mahdollista asiantuntemusta. Pekka on puolestaan johtanut talousraportoinnin integraation emoyhtiömme Orkla ASAn kanssa ja osoittanut, että hän on kasvanut hienosti uuteen rooliinsa ja kasvaneeseen vastuuseen. Pekka johtaa myös yhtiömme kahdeksanhenkistä taloustiimiä”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.