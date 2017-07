Kotipizza ja DROPP-vesi tukevat työtä Itämeren puolesta

11.7.2017 09:00 | Kotipizza Group Oyj

Kotipizza on ottanut myyntiin DROPP-vedet. Vesien tuottama voitto lahjoitetaan lyhentämättömänä työhön Itämeren pelastamiseksi.

Kotipizza-ravintoloiden valikoimiin kuuluvat DROPP-lähdevesi ja DROPP-kuplavesi. Molemmissa käytetty luonnon suodattama lähdevesi pullotetaan Etelä-Pohjanmaalla. DROPP-vedet eivät sisällä mitään maku- tai lisäaineita. Vedet ovat saatavina 0,5 litran pulloissa. Lähdeveden hinta ravintoloissa on 1,50 euroa ja kuplaveden 1,70 euroa.

DROPPin toiminnan tavoitteena on pelastaa Itämeri. Tuotteiden ympäristövaikutukset on minimoitu ja vesiä tuottava Dropp Water Oy lahjoittaa voittonsa lyhentämättöminä Itämeren suojelutyöhön Baltic Sea Action Groupille ja Helsingin Yliopiston Itämeri-tutkimukseen. Tähän mennessä DROPP-vesillä on kerätty Itämeri-työhön 60 000 euroa.

”Ympäristön suojeleminen ja turvaaminen tuleville sukupolville on osa Kotipizzan työtä vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen puolesta. Haluamme myös näyttää esimerkkiä ja levittää DROPPin sanomaa kaikkialla Suomessa”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.

”Mahtavaa, että Kotipizza osallistuu näkyvästi Itämeren suojeluun tuomalla DROPP-veden ravintoloihinsa. Yrityksemme arvomaailmat kohtaavat hienosti, joten yhteistyö on luonteva askel. Uskon sen kasvattavan lahjoitustamme Itämeren suojeluun huomattavasti,” sanoo DROPPin perustaja Amanda Sundell.