Kotitalousvähennyksen määrä ja korvausaste säilyvät ennallaan

Kotitalousvähennyksen määrä ja korvausaste säilyvät vuonna 2019 entisellä tasolla. Kodin ja vapaa-ajan asunnon korjauksien ja huollon työkustannuksia voi esimerkiksi sähköasennustöistä vähentää verotuksessa edelleen 2 400 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Kun ostaa työn yritykseltä, voi vähentää 50 prosenttia arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Jos palkkaa itse työntekijän, voi vähentää 20 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Puolisot saavat vähentää vuosittain yhteensä 4 800 euroa. Kun huomioidaan 100 euron omavastuuosuudet, he saavat yritykseltä ostetusta, noin 10 000 euron työstä maksimivähennyksen.

Vähennys myönnetään samalta vuodelta kuin työn maksu on suoritettu. Verottajalta voi pyytää vähennyksen huomioimista ansiotulojen veroprosentissa saman tien.

Turvallisuutta ja elämän laatua

Sähköistykseen sijoittaminen on panostamista elämän laatuun, sillä toimivassa kodissa on miellyttävä asua. Ajanmukaisella sähköistyksellä voi parantaa myös energiatehokkuutta. Tärkeintä on, että sähkön käyttö on turvallista niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Ammattitaitoinen, urakointioikeudet omaava sähköasentaja onkin syytä kutsua paikalle heti, jos jokin pistorasia tai valokytkin on rikkoutunut tai tummunut, tuottaa koskiessa sähköiskun tai jos valot eivät pala tasaisesti vaan värisevät ja välkkyvät.

Löydä sähkömies –verkkopalvelu tarjoaa tietoa sähköstä sekä hakupalvelun, jonka avulla on helppo löytää lähialueelta sähköasennusyritys.

Tietoa kotitalousvähennyksestä verohallinnon sivuilla

Kuvat: Anne Yrjänä