Kotitalousvähennys säilyi osin ennallaan

Omavastuu on 100 euroa. Puolisot saavat siis kotitalousvähennystä yhteensä 4 500 euroa. Vähennys tehdään ansiotulojen veroista, mikä tarkoittaa juuri vähennyssumman suuruista etua

Lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta suurempi vähennysoikeus

Verottajakin kannustaa ihmisiä vaihtamaan fossiilista polttoainetta käyttävät lämmitysjärjestelmät vihreämpiin vaihtoehtoihin. Öljylämmityksestä luopumisesta aiheutuvista työkuluista palkitaan kotitalousvähennyksellä, jonka maksimimäärä on 3 500 euroa henkilöä kohden. Omavastuu on 100 euroa vuodessa ja kustannuksia voi vähentää 60 % työn osuudesta, jos työ on ostettu yritykseltä.

Satsaa asumisen mukavuuteen hiilijalanjälkeä pienentäen

Sähköistyksien kohentaminen on samalla investointia elämän laatuun, sillä toimivassa kodissa on ilo asua. Uudistettu sähköistys ja automaatio voi parantaa myös energiatehokkuutta. Esimerkiksi oma sähköntuotanto aurinkopaneeleilla on yhä suositumpaa. Paneelien asennuttaminen on sekin kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvaa työtä!

Tärkeintä sähköistyksessä on sähköturvallisuus. Sähkön käytön on oltava aina olosuhteista riippumatta turvallista niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL muistuttaa, että sähkötyöt eivät ole jokamiehen oikeus.

- Omistaja vastaa sähköistyksen turvallisuudesta. Esimerkiksi silloin, kun kiinteistöä tai huoneistoa ollaan myymässä – tai ostamassa – kannattaa varmistaa sähköistyksen turvallisuus ja teettää kuntokartoitus. Sähköistyksen ongelmat ja viat eivät välttämättä näy päällepäin, mutta ammattilaisen tekemä perusteellinen tarkastus voi paljastaa piileviäkin vaaranpaikkoja. Niitä on voinut syntyä vuosien myötä esimerkiksi liitosten löystymisestä, kun kasvanut laitteiden määrä lämmittää johtoja ja liitoksia, sanoo tekninen asiantuntija Jenna Kauppila Sähkö- ja teleurakoitsijaliitosta.

Sähköasennusalan ammattilaisten yhteystiedot ovat kätevästi löydettävissä STULin ylläpitämästä Löydä sähkömies -palvelusta osoitteessa www.loydasahkomies.fi

Portaalista voi hakea sähköurakoitsijaa kartalta, maakuntavalikosta tai esim. postinumerolla omalta tai lähialueelta.

Tietoa kotitalousvähennyksestä verohallinnon sivuilla

Kuvat: Anne Yrjänä