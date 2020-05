Kuka on vienyt Vihtiä maailmankartalle? Ehdota hänelle puuta Menestyjien puistoon

Nummelassa sijaitsevaan Menestyjien puistoon istutetaan jälleen puita vihtiläisten menestyjien kunniaksi. Koska koronapandemia on aiheuttanut muun muassa kulttuuritilaisuuksien ja kansainvälisten arvokilpailujen peruuntumisia, Vihdin kunta palkitsee tänä vuonna puulla aiempien vuosien menestyjiä urheilun ja kulttuurin saralta. Ehdotuksia puiden saajiksi kerätään kuntalaisilta.

- Vihdin yli 500-vuotiseen historiaan mahtuu monia menestystarinoita. Menestyjien puiston avulla nämä tarinat tulevat pysyväksi osaksi tätä kuntaa. Tämän vuoden erityisenä painopisteenä ovat historiamenestyjät. Mitään ajallista takarajaa ehdotettavien saavutuksille ei ole, joten menestys voi olla peräisin vaikka kymmenien vuosien takaa. Jos kyseessä on menestyjän juhlavuosi, kannattaa se mainita perusteluissa, sanoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Menestyjiä voi ehdottaa juhannukseen asti

Omaa suosikkiaan puun saajaksi voi ehdottaa sunnuntaihin 21. kesäkuuta mennessä lomakkeella: https://webropol.com/s/menestyjienpuisto2020.

Myöhemmin nimitettävä palkintoraati valitsee ehdotusten pohjalta noin viisi palkittavaa. Palkittavien valinnassa ratkaisevassa roolissa ovat ehdotuksissa esitetyt perustelut – niihin kannattaa siis panostaa. Palkittavat julkistetaan elokuussa ja puut istutetaan viikolla 40 syys-lokakuun taitteessa.

Ehdottaa voi yksittäistä henkilöä tai esimerkiksi joukkuelajeissa joukkuetta. Ehdotettava taho on voinut asua tai muutoin vaikuttaa Vihdissä ja tuonut paikkakunnalle suurta valtakunnallista tai kansainvälistä julkisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa urheilussa esimerkiksi Olympia-, EM- tai MM-tasolla kultamitalia ja taiteissa esimerkiksi Finlandia-palkintoa.

Mikä on Menestyjien puisto?

Pajuniityn puistoalueella Etelä-Nummelassa sijaitseva Menestyjien puisto on osa Vihdin kunnan muistamiskäytäntöä. Puisto on tarkoitettu vihtiläisille kiitokseksi, muistoksi ja kannustukseksi. Uusia puita puistoon istutetaan säännöllisesti. Avajaisvuonna 2019 istutettiin 8 puuta, joiden saajina oli 11 henkilöä. Kunnialaatta jokaisen puun kohdalla kertoo menestyjien saavutuksista. Puulajien valinnoissa on pyritty kuvastamaan palkittuja henkilöitä.

Menestyjien puistoon tähän mennessä puun ovat saaneet: