Kultaiset elämäntyömerkit neljälle Hämeen kauppakamarin luottamushenkilölle

Hotellihankkeet poikkeavat positiivisesti hämäläisyritysten investointihaluttomuudesta 1.11.2019 09:28:02 EET | Tiedote

Hämeessä yritysten investointihalukkuus on vähentynyt ensi vuoden osalta, selviää kauppakamareiden syyskuussa tekemästä kyselystä. ”Valtakunnallisesta tuloksesta poiketen Hämeessä vastanneista yrityksistä lähes kolmannes ei ole kiinnostunut tekemään lisäinvestointeja vuonna 2020, kun koko maan keskimääräinen osuus on 10 prosenttia. Positiivista kuitenkin on alueellamme äskettäin julkaistut hotelli-investoinnit, jotka merkittävästi lisäävät alueemme vetovoimaa ja vahvistavat talousnäkymiä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.