Kulttuurille ja ravintoloille jo yli 100 000 euron potti SweepBankin Elämysraha-kampanjan kautta

Suomen markkinoille vastikään lanseerattu, täysin digitaalinen SweepBank-mobiilipankkipalvelu on tehnyt näyttävän ulostulon Elämysraha-kampanjallaan. Kyseinen kampanja on ollut käynnissä vasta kaksi viikkoa, mutta se on mahdollistanut kulttuuri- ja ravintola-alalle yhteensä jo yli 100 000 euron potin. SweepBank antaa kampanjan aikana jokaiselle uudelle asiakkaalle 20 euroa elämysrahaa käytettäväksi kulttuuriin, taiteeseen ja ravintoloihin.

“Elämysraha-kampanja on ollut menestys! Olemme erittäin iloisia, että pääsemme tällä tavalla tukemaan koronan kurittaman yhteiskunnan elpymistä ja kannustamaan ihmisiä takaisin kulttuurin pariin ja ravintoloihin. Toivottavasti tämä on vasta alkua, ja vieläkin isompi joukko suomalaisia innostuisi laittamaan tätä kautta hyvän kiertämään”, kertoo Julie Chatterjee, CCO & Deputy CEO, Ferratum Bank.

SweepBank on Elämysraha-kampanjan tiimoilta kysynyt asiakkailtaan, mihin he aikovat saamansa 20 euron arvoisen elämysrahan käyttää. Valtaosa vastasi käyttävänsä rahan läheisen ilahduttamiseen (41 %), ravintolaan (27 %) tai illanviettoon (17 %). Kyselyyn osallistui yhteensä 469 SweepBankin asiakasta.

Uusi palvelu on saanut positiivisen vastaanoton

Elämysraha-kampanja on herättänyt paljon kiinnostusta sen ensimmäisten viikkojen aikana. Kampanja on auttanut uudelleen allokoimaan rahaa yhteiskunnan elpymiseen, mutta se on myös vauhdittanut SweepBankin asiakasmäärän kasvua. Palvelulla on tällä hetkellä yhteensä jo yli 10 000 käyttäjää.

“Lanseerasimme SweepBankin Suomessa vasta pari viikkoa sitten, ja kasvuluvut ovat olleet todella merkittäviä jo näin alkuvaiheessa. Saamme tällä hetkellä satoja uusia asiakkaita päivässä! Haluamme tulevaisuudessa ottaa myös asiakkaat mukaan palvelun kehittämiseen”, Chatterjee jatkaa.

Sovellus, joka sisältää kaiken tarpeellisen aktiiviseen elämään

SweepBank kokoaa kaikki tärkeät pankkipalvelut yhteen sovellukseen, jonka asiakas saa käyttöönsä vain muutamassa minuutissa. Sovelluksesta löytyy tulevaisuudessa virtuaalisen pankki- ja luottokortin sekä kertalainan lisäksi myös kattava valikoima erilaisia palveluita, jotka tullaan toteuttamaan yhdessä SweepBankin kumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kehittää sovellus, joka tulee sisältämään kaiken tarpeellisen, mikä liittyy rahaan ja aktiiviseen elämään.

Sovellus on kaikille ilmainen, ja käyttäjien tileille maksetaan jopa prosentin kuukausittaista korkoa. SweepBank erottuu edukseen muista pankeista, sillä se maksaa korkoa myös asiakkaiden käyttötilille jopa 0,2 %*. Käyttäjien rahat siis kasvattavat jatkuvaa korkoa kaikilla SweepBankin tileillä, eivätkä ne loju korottomilla käyttötileillä, kuten useiden muiden pankkien kohdalla. Myös säästäminen on SweepBank-palvelussa helppoa: asiakkaan on mahdollista avata itselleen säästötili tai määräaikaistalletustili.

SweepBank tukee lähimaksua ja Apple Payta, joten lähimaksaminen ravintoloissa ja kaupoissa onnistuu sovelluksella sujuvasti.









Elämysraha talletetaan kaikkien uusien asiakkaiden SweepBank-tilille kampanjan ajan 23.9.–31.10.

SweepBank-mobiilipankin omistaa Ferratum Bank, jonka taustalla on kansainvälinen finanssiteknologiayritys Multitude. Ferratum Bank p.l.c.on julkinen osakeyhtiö, joka on rekisteröity Maltalle ja jolla on Malta Financial Services Authorityn toimilupa. SweepBankiin voi ottaa yhteyttä verkkosivuilla tai sovelluksen kautta. SweepBankin käyttöehdot, hinnasto ja palvelun kuvaus ovat saatavilla verkkosivustolla www.sweepbank.com.

*SweepBank maksaa kuukausittain tavalliselle käyttötilille 0,2% vuosikorkoa 10 000 euron pääomaan saakka (korkoa ei koroteta). Korkoa voidaan tarkistaa. Lisää voimassa olevista käyttöehdoistamme: sweepbank.com/fi/legal