Kun fiktiosta tuli pelottavan ajankohtaista – suositussa Storytel Original -äänikirjasarjassa käydään eloonjäämiskamppailua pandemian keskellä

Virus-äänikirjasarjan tänään ilmestynyt seitsemäs osa päättää huikaisevan dystopiasaagan, jota on kuunneltu maailmanlaajuisesti jo yli miljoona tuntia. Sekä kirjailija Daniel Åberg että äänikirjan lukija Sanna Majuri yllättyivät, kun todellisuus alkoi jäljitellä fiktiota.

Virus 7 päättää Daniel Åbergin kirjoittaman suositun dystopiasaagan, jossa tappava ja aggressiivisesti leviävä virus autioittaa Tukholman ja kenties koko ympäröivän maailman vain muutamassa päivässä. Jäljelle jää vain muutamia ihmisiä, joista osa ei vielä ole saanut tartuntaa ja joista osa kantaa virusta sairastumatta itse. Selviytyneet saavat pian huomata, että tuhoutuvassa sivilisaatiossa on viruksen lisäksi muitakin uhkia. Yhteiskunta sellaisena kuin sen tunsimme on romahtanut, mutta tilalle on rakennettava jotain uutta.

– Koronaviruspandemia iski samaan aikaan kun kirjoitin viimeistä lukua Virus-sarjan seitsemänteen kirjaan. Se tuntui tietenkin surrealistiselta – kirjoitin fiktiota siitä, kuinka ihmiset taistelevat hengenvaarallista virustautia vastaan ja yhtäkkiä teema alkoi muuttua todellisuudeksi. Toivon kuitenkin, ettemme koskaan joudu todellisuudessa kohtaamaan yhtä hurjaa pandemiaa, jonka olen Virukseen luonut, sillä silloin pelimme olisi pelattu, kirjailija Daniel Åberg sanoo.

Virus on käännetty tai adaptoitu tähän mennessä kahdeksalle kielelle ja se on maailmanlaajuisesti toiseksi kuunnelluin Storytel Original -sisältö Jesper ja Joakim Ersgårdin kolmiosaisen Musta tähti -scifitrillerin jälkeen. Virus on myös kaikkien aikojen pisin Storytel Original -äänikirjasarja, jonka suomenkielisissä kirjoissa riittää kuunneltavaa yhteensä yli 80 tunniksi. Maailmanlaajuisesti Virusta on kuunneltu Storytelissä jo yli miljoona tuntia. Suomenkieliset äänikirjat on lukenut näyttelijä Sanna Majuri.

– Äänikirjojen lukijana olen viettänyt Viruksen tarinan parissa useita kymmeniä tunteja. Sarjaa vuosia sitten aloittaessani tuntui kovin etäiseltä, jännittävältä ja hieman epäuskottavalta ajatukselta, että olisi jokin virus joka leviäisi nopeasti maailmanlaajuiseksi murheeksi. Vaikka kirjan virus on erilainen ja hetkessä tappava, sellaisen karkaaminen maailmalle ei enää tunnu pelkästään mielikuvituksen tuotteelta. Sarja on saanut minut katsomaan myös Tukholmaa toisenlaisin silmin – tuossakin kadunkulmassa makasi kuolleita, tuolla piileskeli immuuneja, tuonneko oli piilotettu lapsia..., Sanna Majuri sanoo.

Storytel Original -sisällöt on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi, ääniformaatin mahdollisuudet ja erityispiirteet huomioiden. Storytel tekee projekteissa tiivistä yhteistyötä kirjailijan kanssa, jotta tarinasta saadaan rakennettua äänikirjaksi mahdollisimman hyvin soveltuva ja koukuttavasti etenevä kokonaisuus.

– Olen vakuuttunut, että kirjoittaminen suoraan ääniformaattiin on kehittänyt minua kirjailijana. Äänikirjojen kuuntelijat ovat vaativia – tarinan tulee imaista mukaansa nopeasti sekä pitää mielenkiintoa jatkuvasti yllä, ja siksi kirjailijankin on oltava jatkuvasti varpaillaan. Se on haastavaa – mutta myös todella hienoa ja palkitsevaa silloin kun tuntuu, että lopputuloksesta tulee hyvä, Daniel Åberg sanoo.





Daniel Åberg (s. 1975) on ruotsalainen kirjailija ja toimittaja, joka on kirjoittanut menestyssarja Viruksen lisäksi Storytelille myös Tornionjokilaaksoon sijoittuvan psykologisen trillerin Erotetut (Nära gränsen). Viidentoista Tukholmassa vietetyn vuoden jälkeen Åberg asuu nykyisin perheineen Ruotsin Lapissa, Tornionjoen varrella.

