Kuntaliitto tiedottaa 16.5.2018

Kuntamarkkinoinnin SM-palkinnot jaettiin Seinäjoella

Pori uudistui voittoisasti

Porin kaupunki on uudistanut ilmettään ja strategiaansa osallistavalla ja kattavalla tavalla, ja voitti brändityöllään tämän vuoden kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruuden. Hopealle nousi Valkeakosken onnistunut talonäyttely ja tonttimarkkinointi, ja pronssia voitti Ylöjärven keskustaa elävöittänyt kekseliäs Pop up Shoppeenmäki -tapahtuma.

Tuomaristo jakoi myös kolme kunniamainintaa; Porvoolle rohkeasta matkailumarkkinoinnin ideoinnista, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keukelle johtamisesta ja pitkäjänteisestä markkinointityöstä sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailulle yhteistyöstä. Lehdistön suosikiksi nousi Puolangan Pessimismipäivät.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistui nyt 35 työtä. Palkinnot jaettiin keskiviikkona 16.5. Seinäjoella Kuntamarkkinoinnin Piiri-tapahtumassa. Kunta- ja aluemarkkinoinnin koulutustapahtumassa esiteltiin muun muassa Etelä-Pohjanmaan markkinointikohteita sekä SM-kilpailun kymmenen finalistia.



- Kilpailussa näkyi markkinoinnin kattavuus ja kytkennät kunnan ja alueen strategiseen kehittämiseen. Moniin töihin liittyi vahvasti kuntalaisten ja muiden tahojen osallistuminen ja laaja yhteistyö. Kuntamarkkinointi on entistä enemmän asukkaiden ja yritysten osallistumista alueen kehittämiseen, sanoo tuomariston puheenjohtaja, Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 13. kerran. Kilpailuun on osallistunut vuosien varrella jo noin 600 markkinointiprosessia tai -kampanjaa muun muassa elinkeino-, matkailu- ja asukasmarkkinoinnin sekä henkilöstöviestinnän alueilta. Kilpailussa korostetaan markkinoinnin pitkäjänteisyyttä ja yhteyttä alueen kehittämiseen. Tavoitteena on korostaa markkinoinnin merkitystä ja antaa koko kuntakentälle hyviä esimerkkejä.

Porin karhu, geokätköilyä ja pessimismiä

Tuomaristo näki Porin brändiuudistuksessa sekä perinteeseen nojaavaa uudistumista että ennakkoluulotonta ideointia ja osallistamista. Raikas uusi brändi ei ole vain visuaalinen ilme, vaan prosessista on kehitetty dataohjauksen tuella välineitä myös uuden johtamisjärjestelmän ja kaupunkistrategian toteuttamiseen.

- Koko yhteisöä koskeva identiteettityö on hyvä tehdä avoimesti ja perusteellisesti. Karhuteemaan liittyvä kekseliäs jalkautus avaa kaupungin vahvuuksia, nykytilaa ja tavoitteita sekä kasvattaa myönteistä yhteishenkeä. Ulkoinen markkinointi saa lisää voimaa koko yhteisöstä, uskoo tuomariston puheenjohtaja, Kuntaliiton ja KL-Kustannus Oy:n markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.

Valkeakosken talonäyttelyn toteutus ja tonttimarkkinoinnin onnistuminen osoittaa pitkäjänteisen paikan markkinoinnin vaikutuksia sekä ajan henkeen sopivan ja oikein kohdistetun tarjonnan tehoa. Ylöjärvellä saatiin monia keskustoja vaivaava tyhjien liiketilojen ongelma ratkaistua elävän tapahtuman avulla, ja samalla tarjottiin apua yrittäjyyttä aloittaville.

Kunniamaininnan saanut Porvoon kaupunki on tehnyt pitkään onnistunutta matkailumarkkinointia ja kohdistanut kampanjoita erityisryhmille, tällä kertaa geokätköilyä harrastaville. Suomen ensimmäinen GeoTour saavutti hyvin huomiota ja levitti myös Porvoon tuntemusta ja Suomen 100-vuotisteemaa. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus on tehnyt itseään ja palveluitaan tunnetuksi pitkäjänteisellä, kekseliäällä ja ammattitaitoisella markkinointityöllä. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on saanut isot, keskenään kilpailevat perhematkailukohteet näyttävään yhteistyöhön, josta hyötyvät kaikki yhdessä ja maakunnan muutkin toimijat.

Kuntamarkkinoinnin Piiri-verkoston yhteistyömediat nostivat kilpailutöistä omaksi suosikikseen Puolangan pessimismipäivät. Päivien (1.1.-31.12.) brändityö sosiaalisessa mediassa on saavuttanut jopa kaksi miljoonaa suomalaista ja osoittaa, että on osuttu suomalaisten huumorintajun ytimeen ja osattu käyttää sosiaalista mediaa sen luontaisella tavalla hyväksi.

Piiri-verkosto tukee kuntamarkkinointia

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu on osa kunta-alan markkinointiosaamisen kehittämistä Piiri-verkostossa. Piirin perustajia ovat Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry sekä Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry. Piiri on avoin ja maksuton kuntien ja alueiden yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Piiri-verkoston yhteistyöyrityksiä ovat Helsingin Sanomat, Otavamedia, Kuntalehti ja Kommuntorget.

SM-kilpailun tuomaristoon kuuluivat tänä vuonna MARK Suomen Markkinointiliiton toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, SEKES ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, SUOMA ry:n toiminnanjohtaja Hannu Komu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja Teemu Moilanen, Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtaja Kirsi Norros, Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä sekä Kuntaliiton ja KL-Kustannuksen markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.

Lisätietoja:

Markkinointijohtaja Maritta Mäkelä, 040 765 8016

Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, 050 66 743



Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun 2018 tulokset

Kultaa

Porin kaupunki: Todella outo, ehdottoman uniikki - Porin dataohjattu osallistava brändiuudistus

Hopeaa

Valkeakosken kaupunki: Valkeakosken talonäyttely

Pronssia

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy: Pop up Shoppeenmäki

Kunniamaininta rohkeasta ideasta

Porvoon kaupunki: Porvoo GeoTour

Kunniamaininta johtamisesta ja pitkäjänteisestä työstä

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy: Keuke - Onnistuvan yrityksen asialla

Kunniamaininta yhteistyöstä

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy: Lakeudelle -perhematkailukampanja

Lehdistön suosikki (Sanoma, Otavamedia, Kuntalehti ja Kommuntorget)

Puolangan kunta: Puolangan pessimismipäivät joka vuosi 1.1.-31.12.