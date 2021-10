Kutsu: Hyvänmielenilmaus järjestetään Ateneumissa 8.10.2021

Järjestäjä: Lauri Pyykkönen - Liikuntaterapia Golden Rainbow Oy.

Aika: klo 8:00-12:00.



Paikka: live: Ateneum (max 50 paikkaa), täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Etänä: linkki sähköpostiin lähetetään viimeistään 7.10.2021.

Aihe: Työelämätaidot 2020-luvulla.

Ohjelma, aikataulu ja aiheet:



8:00 Ovet avautuvat Aamupalaa tarjolla



8:45 Lauri Pyykkönen Tervetuloa

Pyykkönen toimii in house -koutsina yrityksissä. Hänen missionaan on terveyden, työkyvyn ja tuottavuuden parantaminen, joka perustuu Laurin pyramidiin. Siinä korostuu kokonaisvaltainen hyvinvointi, mikä on monen asian summa. Pyykkönen järjestää säännöllisin väliajoin aamiaistilaisuuksia työhyvinvoinnin avainhenkilöille, joissa luennoitsijoina ovat oman alansa huipuja.



8:50 Jukka Jalonen Menestyvän tiimin rakentaminen

Jalonen toimii Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana. Hän saa pelaajat tuntemaan, että heistä välitetää. Luottamus, yhteistyö, arvostus ja ihmisyys ovat hänen valmennustyökalujaan. Niiden ansiosta Suomi on voittanut kolme maailmanmestaruutta.



9:40 Anders Löfman Johtajan tärkein tavoite: Yhteinen ylpeys työstä

Löfman on arvostettu johtaja ravintolamaailmassa. Hänet tunnetaan niin yritysjohtaja- kuin ravintola-ammattilaisten piirissä siitä, että työntekijät viihtyvät hänen johtamissaan ravintoloissa. Hänelle oli tarjota kuulijoille resepti, jossa työntekijät viihtyvät ja johdettavan yrityksen tulos paranee.



10:10 Tauko Verkostoitumista



10:30 Lauri Pyykkönen Reflektointi & katse tulevaan



11:30 Siirtyminen lounaalle Tilaisuuden lopetus

+ Yllätysesiintyjä



Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

https://www.goldenrainbow.fi/tapahtumat.html

Tapahtuman hastag:

#hyvänmielenilmaus

Tyhy- ja tyky-terveisin, Lauri

Lisätietoja:

Lauri Pyykkönen

toimitusjohtaja

Liikuntaterapia Golden Rainbow Oy

040-2177-060

lauri.pyykkonen@goldenrainbow.fi

www.goldenrainbow.fi

