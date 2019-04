KUTSU lehdistötilaisuuteen: Tule kurkistamaan Linnanmäen huikean herkulliseen ja säkenöivän taiganomaiseen kauteen 2019!

Linnanmäki on yksi Suomen parhaista työpaikoista! 8.2.2019 10:16:37 EET | Tiedote

Linnanmäki on valittu yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Workin työtyytyväisyyskyselyssä suurten yritysten sarjassa. Tunnustus myönnettiin 7.2. järjestetyssä gaalassa Helsingissä. Ennen tätä tunnustusta Linnanmäki on saanut jo kahtena edellisenä vuonna peräkkäin Great Place to Work -sertifikaatin.