Kutsu medialle: Etlan ennuste julki tiistaina 21.3.

Muistutuskutsu medialle: Tulleja, tukia ja rajoituksia – kohtaavatko suomalaisyritykset kaupan esteitä? 10.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Millaisiin kansainvälisen kaupan esteisiin suomalaisyritykset törmäävät? Miten yleisiä kaupan esteet ovat? Minkälaisia taloudellisia vaikutuksia kaupan esteistä yrityksille on? Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkistaa maanantaina 13.3. tuoreen VN TEAS-tutkimuksen ”Kaupanesteet kansainvälisessä kaupassa”, joka valottaa suomalaisyritysten kohtaamia kaupan esteitä sekä niiden yleisyyttä ja laatua. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa, miten koronakriisi on muuttanut yritysten arvoketjuja. Tutkimuksen tuloksia käydään läpi syventävässä julkistustilaisuudessa, jonka järjestävät ulkoministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Etlan kanssa. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Aika: Maanantaina 13.3. klo 14.00‒15.30 Paikka: livestriimi verkossa Viiden viime vuoden aikana mm. Brexit, koronakriisi, erilaiset kaupan jännitteet ja viimeisimpänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seurauksena asetetut Venäjän vastaiset pakotte