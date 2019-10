Kutsu medialle: Hello Espoo -tapahtuma tutustuttaa vieraskieliset espoolaiset kotikaupunkinsa palveluihin

Espoon kaupunki järjestää yhdessä VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa Hello Espoo -tapahtuman 24.10.2019 näyttelykeskus WeeGeellä.

Tapahtuman tarkoitus on tutustuttaa vieraskieliset työntekijät perheineen kaupungin palveluihin ja aktiviteetteihin sekä suomalaiseen kulttuuriin.

Espoo on yli 150 eri kansalaisuuden koti ja 18 % väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2017 tehdä englannin kielestä yhden kaupungin palvelukielistä. Parannuksia englanninkieliseen palveluun on tehty muun muassa juuri lanseeratulla www.helloespoo.fi -sivustolla, joka tarjoaa vieraskieliselle espoolaiselle tietoa ja neuvoja ennen muuttoa, muuton jälkeen ja yhteisöön integroitumiseksi.

Aika: 24.10.2019 klo 16.30–19.00

Paikka: näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo

Tapahtuman kieli on englanti.

Ohjelma:

Welcome to Espoo!

16.30–17.00 Registration – museum tickets & coffee vouchers

17.00–17.15 Welcome to Espoo – get to know your city, Milla Ovaska, Head of International Affairs, City of Espoo

Explore Espoo!

Between 17.15–19:00, you are welcome to choose activities according to your interests:

17.15–18.45 Explore what city of Espoo can offer you and your family

In a mini fair, learn about public services in Espoo, such as Education & Cultural Services, Social & Health Services, Technical & Environment Services and hear about hobbies and activities.

Time for networking and making new friends.

17.15–19.00 The exhibition of the biggest pop star in world – ‘Michael Jackson on the Wall’

The exhibition consists of almost 100 artworks exploring how Michael Jackson has inspired some of the leading names in contemporary art.

The Interwoven exhibition explores ties between art and textile design, including a glimpse of bold new materials used by experimental designers.

17.15–19.00 The Finger Animals Workshop for kids, the toy museum Hevosenkenkä

In the Finger Animals workshop, we make funny animal finger puppets.

The Finnish Toy Museum Hevosenkenkä is a fun trip into the world of toys for the whole family. Have fun!

17.15–19.00 The exhibition of 6000 watches in The Finnish museum of horology

The Finnish museum of horology is specialized in the history of time measuring, clocks and watches. The collection includes about 6000 watches from 17th century to the present.

17.15–19.00 The exhibition ‘A Thousand stories about Espoo’ & ‘The quest of Espoonlahti’ tour, KAMU museum

The permanent exhibition ‘A Thousand Stories from Espoo’ takes the visitor from prehistory to medieval times and all the way to the fastest growing city and the happiest city in Finland – Espoo.

‘The quest of Espoonlahti’ is a tour full of activities for the whole family through the Eyes on the Horizon exhibition. It solves the mystery of Espoonlahti!

19.00 End of the event (museum closes)