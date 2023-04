Kutsu medialle: Miten tuotevalikoiman muutos vaikuttaa yritysten kasvuun?

Miten kansainvälistä yritysverotusta tulisi uudistaa? Etla laski ehdotettujen veroreformien vaikutuksia Suomelle 12.4.2023 09:01:11 EEST | Tiedote

Kansainvälinen yritysverojärjestelmä ei nykyisellään kohdenna oikein voittojen verotusoikeutta maiden välillä silloin, kun voitto syntyy monikansallisten yritysten uusien liiketoimintamallien tuottamana. Voittoja kyetään myös edelleen siirtämään matalan verotuksen maihin, vaikka siirtämistä on vaikeutettu. Tästä syystä EU ja OECD ovat tehneet jo useita ehdotuksia yritysverotuksen uudistamiseksi. Etlan tuoreen laskelman mukaan houkuttelevin Suomen kannalta on minimivero (Pilari 2). Se lisäisi suomalaisten yritysten investointihaluja ja laskisi niiden verotaakkaa siten, että valtion verotulot samalla nousisivat. Tasoksi esitetty 15 prosenttia on sekä yritysten että valtion kannalta parempi vaihtoehto kuin tätä korkeampi minimivero.