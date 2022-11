Kutsu medialle: Suomi takaisin kasvu-uralle, mutta millä keinoin?

Meitä koettelee nyt poikkeuksellinen yhdistelmä terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja talouskriisejä. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, kiihtyvä ilmastonmuutos, energiamarkkinoiden sokki ja pitkäaikainen talouden pysähtyminen muokkaavat uusiksi yhteiskuntia - eikä Suomi ole joukossa poikkeus.

Jotta talouskasvu saataisiin takaisin kestävälle kasvu-uralle, edellyttää se innovatiivisuuden elvyttämistä, investointeja yhteiskuntien sietokykyyn sekä suotuisaa poliittista ympäristöä uudistusten tekemiseen.

Etlan ja Turun yliopiston yhteinen tutkimushanke ”REGROW – kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla” pyrkii vastaamaan talouskasvun haasteisiin. Hanke etsii myös uusia politiikan vipuja, joiden avulla innovaatioiden tuottavuutta globaalissa myllerryksessä voitaisiin kasvattaa. Hankkeessa on mukana useita nimekkäitä kansainvälisiä toteuttajia myös Stanfordin, Waterloon ja Oxfordin yliopistoista sekä Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF).

Nyt on tullut aika esitellä tutkimustuloksia. Media on tervetullut osallistumaan seminaariin, tai haastattelemaan asiantuntijoita ja puhujia. Haastatteluille on aikaa lounastauolla tai klo 14 jälkeen. Haastattelupyynnöt: tiedottaja Justiina Airas, Etla (justiina.airas@etla.fi).

Aamupäivän tilaisuus on englanninkielinen ja iltapäivän syventävä tutkijaseminaari (klo 12.15 alkaen) on suomenkielinen.

Aika: Keskiviikko 9.11.2022 klo 9–14

Paikka: Hotel Kämp, Peilisali, 2.krs (Kluuvikatu 4b, Helsinki)

Alustava ohjelma:

09.00 Seminaarin avauspuheenvuoro / tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla

09.10 Keynote: Productivity Perspectives on Growth Challenges / professori Bart van Ark, Manchesterin yliopisto, UK

09.40 Keynote: Trials, Tensions and Trilemmas - Political economy challenges facing Europe / professori Iain Begg, London School of Economics, Eurooppa-tutkimuskeskus

10.10 Kahvitauko

10.20 Paneelikeskustelu: Mitä mahdollisuuksia talouspolitiikan työkalupakissa on?

professori Bart van Ark

professori Iain Begg

varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen , Kokoomus

, Kokoomus tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla

moderoija: taloustoimittaja Emil Elo, HS Visio

11.00 Yleisökeskustelu

11.30 Lounas

12.15 Tutkijaseminaari

Kilpailu innovaatioista, läpimurrot ja kasvun haaste / tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla

Innovaatiot, osaajat ja yritykset – teknologia- ja alustayritysten kokemuksia pandemia-aikana / professori Anne Kovalainen , Turun yliopisto

, Turun yliopisto Nokian romahdus – Miten lopulta kävikään? / tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö, Etla

14.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset seminaariin tiistaihin 8.11. klo 9 mennessä osoitteeseen tilaisuudet@etla.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko koko päiväksi vai vain aamu- tai iltapäivän osuuteen.

Lämpimästi tervetuloa!