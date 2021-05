KUTSU: Tervetuloa Linnanmäen lehdistötilaisuuteen 2. kesäkuuta – riemukas huvikausi käynnistyy pian

Linnanmäellä ei ole havaittu koronatartuntoja 6.8.2020 09:08:23 EEST | Tiedote

Linnanmäen Huvipuistossa vieraili sunnuntaina 26.7. noin kello 15-18 seurue, jolla todettiin koronatartunta päiviä vierailun jälkeen. Helsingin epidemiologisen toiminnan mukaan seurue on saattanut altistaa huvipuiston muita asiakkaita, mutta Linnanmäen työntekijät eivät ole altistuneet, sillä kohtaamiset ovat olleet lyhytaikaisia ja ulkotiloissa. Altistuminen tartunnalle voi tapahtua missä vain tilanteessa, jossa on paljon ihmisiä ilman turvavälejä yli viidentoista minuutin ajan. Siksi Linnanmäki haluaa muistuttaa kävijöitään, että turvavälien pitäminen on ensiarvoisen tärkeää.