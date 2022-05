Kutsu: Yritysvastuu – suosituksista kohti sääntelyä

Vastuullisuus on viime vuodet ollut yksi keskeisimmistä yritystoimintaan vaikuttavista teemoista. Yrityksiltä edellytetään yhä enemmän toimia kestävän ja eettisen yhteiskunnan hyväksi, ja yritysvastuuseen liittyviä lainsäädäntöaloitteita on tehty kansainvälisesti ja erityisesti EU:n tasolla ennätysmäärä. Millaista tämä sääntely on, mitä tämä tarkoittaa yritystoiminnan kannalta ja miten tämä kaikki tulee näkymään juristin työssä?

Tule kuulemaan, kun Yritysvastuu & oikeus -kirjan kirjoittajat keskustelevat aiheesta ja kertovat yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn kehityksestä eri näkökulmista!

Yritysvastuu & oikeus on ensimmäinen kotimainen yritysvastuun ja juridiikan rajapintoja käsittelevä teos. Se on suunnattu erityisesti juristeille, yritysjohdolle ja yritysvastuuammattilaisille. Kirjan kokonaisuudesta vastaavat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi. Lisäksi kirjaan on kirjoittanut teema-artikkeleita 13 alansa huippuasiantuntijaa.

Julkistamistilaisuus pe 3.6. klo 14.00–15.15

Tervetuloa seuraamaan striimattua Yritysvastuu & oikeus -kirjan julkistamistilaisuutta pe 3.6. klo 14.00–15.15. Voit ilmoittautua mukaan Kauppakamarikaupasta alla olevasta linkistä.

