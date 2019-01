Kylmä kangistaa – kaapelinkin

Pakkanen paukkuu haastaen ulkona käytettävien sähkölaitteiden toimivuuden ja kestävyyden. Monilla on mm. autojen moottorien lämmittämisen yhteydessä käytössä jatkojohto.

Auton lämmittimen liitäntäjohdolle on asetettu mm. taivutuskestävyydelle kylmissä olosuhteissa (-50 °C) tiukemmat vaatimukset kuin ulkokäyttöön tarkoitetuille muille jatkojohdoille.

Ulkokäyttöön tarkoitetun jatkojohdon on oltava roiskevedenpitävä, eli sillä on oltava ns. kotelointiluokitus IP44. Sisäkäyttöön tarkoitetut jatkojohdot ovat ainoastaan kosketussuojattuja, ja niiden luokitus on IP20. Kuluttajan kannattaa siis kaupassa olla tarkkana ja varmistaa myyjältä, missä olosuhteissa jatkojohto on tarkoitettu käytettäväksi.

- Se, millaista jatkojohtoa ulkona käyttää, ei ole yhdentekevää. Sisätiloihin tarkoitetut jatkojohdot ja kaapelit on yleensä valmistettu PVC -muovista, joka ei kestä auringonvaloa eikä alhaisia lämpötiloja. Sisätiloihin tarkoitettua jatkojohtoa ei myöskään ole välttämättä suojattu kosteudelta, sanoo SGS Fimkon myyntipäällikkö Mika Koivunen.

Johdot ja kaapelit Suomen olosuhteisiin testattuna

Ulkona – piha-alueille, terasseille jne. – käytettäviin sähkölaitteisiin on aina syytä valita tähän käyttöön soveltuva kumikaapeli. Sen tunnistaa kaapeliin tehdyistä merkinnöistä. Kaapeli, joka on merkitty koodilla H05RN-F tai H07RN-F, soveltuu rakenteeltaan ja materiaaleiltaan jatkuvaan ulkokäyttöön. Myös kaapeli, jossa on koodi H05RR-F, soveltuu ulkokäyttöön.

Kaikki ulkokäyttöön tarkoitetut kumikaapelit eivät nimittäin täytä tehtäväänsä kunnialla. Monet markkinoilla olevat halpatuontikaapelit halkeilevat, kun mittari näyttää miinusta, paljastaen pahimmassa tapauksessa kupariset johtimet alttiiksi kosketukselle. Kun tällainen kaapeli on kytkettynä sähköverkkoon, johtimien koskettaminen on hengenvaarallista.

Ulkokäyttöön tarkoitettujen kumikaapeleiden tulisi kestää hyisissä olosuhteissa (-35 °C) suoritettu taivutustesti. Testissä ei saa syntyä halkeamia vaippaan eikä eristeeseen. Lisäksi kaapelin vaipan täytyy läpäistä pakkaslukemissa suoritettu iskutesti.

SGS Fimko testaa sähkölaitteita ja myöntää testin läpäisseille sähkötarvikkeille FI-merkin. Merkki on tae mm. siitä, että laite täyttää sähköturvallisuusvaatimukset.

Turvallista sähkön käyttöä

Pohjoismaissa vietetään huomenna 23.1. Sähkön päivää. Teemapäivän tarkoituksena on juhlistaa sähköä monella tavalla hyvinvointiamme edistävänä, älykkäänä ja puhtaana energiana. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL haluaa kiinnittää huomiota myös turvallisuuteen.

- Sähköasennustyöt ovat luvanvaraisia töitä ja siksi ne tulee teettää oikeudet omaavilla ammattilaisilla. Kuluttajan onkin parasta luottaa myös kaapelien hankinnassa ammattilaisiin, jotka osaavat valita FI-merkityt tuotteet, opastaa Löydä sähkömies -palvelun tekninen asiantuntija Matti Orrberg Sähkö- ja teleurakoitsijaliitosta.

MUISTILISTA

Kuinka käytät jatkojohtoa turvallisesti ulkona?

- Valitse jatkojohto käyttötarkoituksen mukaan.

- Älä käytä sisäkäyttöön tarkoitettua johtoa ulkona.

- Varmista, että käyttämäsi johto on asianmukaisesti testattu ja turvallinen. Ainoastaan FI-merkitty johto on testattu Suomen olosuhteisiin sopivaksi.

Kuva: SGS Fimko