Kysely: lappilaiset yritykset haluavat lisätä työperäistä maahanmuuttoa tulevalla hallituskaudella

Kyselyn mukaan 45 % lappilaisista yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä ja yli 41 % hieman tärkeänä. Vain 7,5 % prosenttia vastanneista ei pidä työperäistä maahanmuuttoa ollenkaan tärkeänä. Muuhun maahan verrattuna Lapissa työperäisen maahanmuuton lisääminen nähdään tärkeämpänä kuin muualla Suomessa.



”Tämä on yrityksiltä vahva, mutta odotettu viesti ja se tulee ottaa hallitusneuvotteluissa vakavasti. Tilanne on yrityksissä kriittinen ja pula osaavasta työvoimasta tulee syventymään entisestään. Väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä toden teolla kuluvan vuosikymmenen aikana. Ilman osaavaa työvoimaa yrityksillä ei tule olemaan mahdollisuuksia menestyä ja työllistää”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.



Kyselystä selviää, että ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Tätä enemmän toimintaan vaikuttaa vain riittämätön kysyntä, jonka arvioi eniten haittaavaksi tekijäksi 41 prosenttia vastanneista.



Kauppakamarit ovat esittäneet, että työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen tulee olla yksi seuraavan hallituskauden kärkihankkeista, jotta syventynyt osaajapula ei muodostaisi pysyvää pullonkaulaa yritysten kasvulle ja tulisi näin esteeksi Suomen talouskasvulle.

Lapissa vajaa kolmannes yrityksistä on harkinnut rekrytointia tai rekrytoinut työvoimaa ulkomailta



Kauppakamarikyselystä selviää, että haasteet kotimaisen työvoiman saatavuudessa ovat kasvattaneet työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Yrityksiltä kysyttiin, ovatko kotimaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttaneet yrityksen rekrytointiin tai rekrytointiaikeisiin ulkomailta.



Lapissa noin 19 prosenttia yrityksistä vastasi rekrytoineensa työvoimaa ulkomailta ja yli 11 prosenttia vastasi harkinneensa työvoiman rekrytoimista ulkomailta. 63 prosenttia vastanneista yrityksistä ei ole rekrytoinut ulkomailta. Koko maassa neljännes yrityksistä on harkinnut rekrytointia tai rekrytoinut työvoimaa ulkomailta.



“Lapissa yritykset matkailusta teollisuuteen kamppailevat osaavan työvoiman saatavuuden kanssa ja yritysten viesti on kyselyn tuloksissa selkeä: meidän tulee katsoa kansainvälisille markkinoille. Nyt alkavalla hallituskaudella on otettava kaikki keinot käyttöön tämän haasteen ratkaisemiseksi “, toteaa Lapin kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Hanna Baas.



Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Lapista kyselyyn vastasi 53 yritystä. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 11.5.2023. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.