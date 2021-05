LÄHETÄÄKS KYLILLE – NUORUUS JA KAPINA 1950–2020 Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely

Jaa

Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely vie matkalle muistojen nuoruuteen. Aikaan, jolloin tunteet ja aatteet olivat vahvoja ja ystävät tärkeimpiä maailmassa. Lähetääks kylille -näyttelyssä teemoina ovat itsenäistyminen, ystävyys, sukupolvikokemus, alakulttuurit, nuorisokapina, nuorten kohtaaminen ja vapaa-ajanviettopaikat, vapaudenkaipuu ja musiikki.

Sadan viimeisen vuoden aikana nuoruudesta on muotoutunut länsimaissa oma elämänvaiheensa lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Suomessa nuoruuteen on kuulunut pitkä opiskeluvaihe ja vähittäinen itsenäistyminen aikuisista. 1900-luvun kuluessa nuorten määrä on yhteiskunnassa vähentynyt samalla, kun heidän merkityksensä on kasvanut. Nuoruuden ominaisuuksiksi nähdään vallitsevien ihanteiden kiistäminen, normien rikkominen ja uusien vaaliminen. Vaikka iältään nuoria on ollut kaikkina aikoina, voidaan 1950-luku nähdä aikakautena, jolloin nuoriso sai alkunsa. Nuorisokulttuurin synnyn myötä nuoret saivat oman äänensä, musiikin, vaatteet, elokuvat ja ihanteet.



Muistatko Hitsaajat -patsaan vanhalla paikallaan? Tiedätkö, kumpaan suuntaan Jussintoria kierrettiin? Hyvinkää pienenä tehdaspaikkakuntana on luonut omanlaisensa puitteet nuorille aikuisuuteen kasvamiseen. Monen perheen toimeentulo on tullut teollisuudesta ja monen nuoren tulevaisuuskin on rakentunut paikkakunnan tehtaiden varaan. Nuoruusmuistot kiinnittyvät kotiseutuun vahvasti ja elävästi. Muistoissa nuorten kokoontumispaikat, ensi rakkaus ja ystävien kodit säilyvät pitkälle vanhuuteen.



Helsingin läheisyys on tuonut tuulahduksia suuresta maailmasta helposti Hyvinkäälle. Rata on luonut mahdollisuudet nuorille liikkua vaivattomasti pääkaupungin ja kodin väliä ja siten laajentanut nuorten elämän piiriä. Liikkuminen on yksi keskeisistä itsenäistymisen mahdollistajista nuorten elämässä. Sitä symboloi myös polkupyörä, jonka moni nuori sai rippilahjakseen.

Näyttely antaa vastauksia siihen millaista on ollut olla nuori 1950 – 2020. Ääneen pääsevät myös nykynuoret, jotka tuottavat yhden osion näyttelyn kokonaisuuksista. Lähetääks kylille?



