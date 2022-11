LEGO - Maailman rakastetuimman lelubrändin tarina

Kun Ole Kirk Christiansen vuonna 1915 perusti puusepänverstaan tanskalaiseen Billundin pikkukaupunkiin, ei kukaan olisi voinut kuvitellakaan, että siitä kehittyisi maailman suurin lelunvalmistaja.

Sadat miljoonat ihmiset ovat leikkineet LEGO-palikoilla, mutta legendaarisen leluyrityksen tarina on useimmille tuntematon. Yritystä hallinnoiva suku on pysytellyt poissa julkisuudesta. Nyt Olen pojanpoika Kjeld Kirk Kristiansen avaa Jens Andersenille ensi kertaa perheen historian, yrityksen ylä- ja alamäet sekä sen valtavat arkistot.

Kristiansenin suvun ja pienten muovipalikoiden tarina on vangitsevaa luettavaa. Kirjan runsas, aiemmin julkaisematon kuvitus on peräisin suvun yksityisarkistosta.

Jens Andersen on tanskalainen kirjailija ja pohjoismaisen kirjallisuuden tohtori. Hän on kirjoittanut useita palkittuja teoksia, mm. Hans Christian Andersenin, Tanskan kuningatar Margareetan, kruununprinssi Frederikin ja Astrid Lindgrenin elämäkerrat.

LEGO - Kuinka tanskalaissuku valloitti maailman

Suomennos Katarina Luoma

455 s.

Nelivärinen, läpikuvitettu

Ilmestymisaika 31.10.2022

Saatavana myös e- ja äänikirjana