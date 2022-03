Lehdistökutsu: Ulkomaalaisen työvoiman rekrytointi sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali- ja terveysalalla on huutava työvoimapula, johon yritetään löytää ratkaisua ulkomaalaista työvoimaa lisäämällä. Vaasaan ja Kristiinankaupunkiin ollaan tuomassa 25 filippiiniläistä sairaanhoitajaa, joiden koulutus alkaa elokuussa ja se toteutetaan oppisopimuksena.

Vamia tekee yhteistyötä tässä uudessa pilottiprojektissa Pohjanmaan hyvinvointialueen, Pihlajalinnan ja Mehiläisen kanssa. Pilotin tavoitteena on saada hoitajat jäämään Pohjanmaan alueelle työskentelemään. Heillä olisi mahdollisuus myös perheen yhdistämiseen, kun he ovat päässeet alkuun työelämässä.

Avainhenkilönä pilottiprojektissa on ollut Flor Peltokoski, joka on itsekin sairaanhoitaja ja Filippiineiltä kotoisin. Hän on ollut avuksi rekrytointiprosessissa.

Aika: Torstaina 24.3.2022 klo 12

Paikka: Silverian auditorio, Ruutikellarintie 4.

Lisätietoja: Åsa Stenbacka, Vamian rehtori, puh: 040 750 7030, asa.stenbacka@vamia.fi