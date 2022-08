Levätilanne selvästi keskimääräistä heikompi

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.7.2022 28.7.2022 15:49:43 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,11. Nyt taso on tasan ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvossa. Kallavesi on laskenut kevään tulvahuipusta kaikkiaan 51 cm, josta 21 cm heinäkuun aikana. Kallaveden lisäjuoksutus on ollut pois käytöstä koko heinäkuun. Pinnanlaskun odotetaan jatkuvan elokuussa hitaampana ja kaiken kaikkiaan vedenpintojen pysyvän viime kesää korkeampina. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina vähäistä. Jatkossakin oletetaan, että säännösteltyjen järvien pinnat pystytään pitämään tavoitetasoillaan. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin pinta on ajankohtaan nähden alhaalla. Tähän vaikuttanee osaltaan meneillään oleva patoluukun remontti. Säännöstelyluvan mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa. Vuotjärvi on ajankohdan kesimääräisellä tasollaan ja pinnat tyypillisesti laskevia. Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasollaan. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 11 c