Liki puoli miljoona euroa kulttuurille allokoinut Elämysraha-kampanja on SweepBankille vasta alkua

SweepBank on uusi mobiilipankki, joka haluaa mullistaa tavan, jolla pankit palvelevat asiakkaitaan ja ovat mukana heidän elämässä.

SweepBank-mobiilipankin omistaa Ferratum Bank p.l.c., jonka taustalla on kansainvälinen finanssiteknologiayritys Multitude SE. Ferratum Bank p.l.c. on julkinen osakeyhtiö, joka on rekisteröity Maltalle, ja jolla on Malta Financial Services Authorityn toimilupa rekisterinumerolla C56251. Pankin osoite Maltalla on 120, ST Business Centre, The Strand Gzira, GZR 1027, ja yritykseen voi ottaa yhteyttä verkkosivuilla tai sovelluksen kautta. SweepBankin käyttöehdot, hinnasto ja palvelun kuvaus ovat saatavilla verkkosivustolla www.sweepbank.com.