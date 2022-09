Linnanmäen huvilaite Kieputin tarjoaa viimeiset kieputuksensa

Kieputin on iloisesti pyörittänyt Linnanmäen huvittelijoita vuodesta 1994 lähtien. Nyt on tullut kuitenkin aika jättää jäähyväiset tämän nostalgisen huvipuistolaitteen kieputuksille. Kieputin poistuu huvipuistosta kauden 2022 loputtua, antaen tilaa jollekin aivan uudelle.

- Kieputin on yksi Linnanmäen klassikkolaitteista, joka on viihdyttänyt asiakkaita huvipuistossa jo 28 vuoden ajan. Kieputin onkin monien huvipuistokävijöiden suosikkilaite. Nyt on vielä hyvin aikaa saapua Kieputtimen viimeisille kieputuksille, ja kokea vielä kerran nostalgiset pyöritykset vaikkapa Valokarnevaalien upeassa valaistuksessa, sanoo Linnanmäen huvipuiston toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

- Kaudelle 2024 Linnanmäelle Kieputtimen paikalle avataan jotakin aivan uutta. Kerromme tästä enemmän loppuvuodesta, Adlivankin vinkkaa.

Saapuessaan Linnanmäelle Kieputin aloitti pyörityksensä nimellä Top Spin. Vuonna 2004 Linnanmäen kaikkien laitteiden nimet suomennettiin, ja silloin myös Kieputin sai nykyisen nimensä. Kieputtimen kyytiin mahtuu kerralla 40 henkilöä istumaan kahteen riviin. Kiireisimpinä aikoina sen pyörityksestä ovat päässeet nauttimaan jopa tuhannet huvittelijat päivässä.