Linnanmäki julistaa suuren jingle-kisan avatuksi kaikille lahjakkaille musiikintekijöille iästä tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Kilpailu on avoinna 1.-31.8.2018. Nyt hupisävelet soimaan!

Linnanmäki on piirtynyt suomalaisten mielenmaisemiin monien vuosikymmenien aikana iloisena, riemuisana ja tunteita herättävänä paikkana. Nyt huvipuistolle tahdotaan etsiä ainutlaatuinen ääni, joka luo tunnelmaa myös kuulomuistiin.

- Linnanmäki on kaikkien yhteinen ja rakas huvipuisto, jonka toivomme jättävän jälkensä jokaiseen kävijään. Nyt haluamme pukea tuon tunnelman myös nuoteiksi. Saimmekin idean, että kukapa osaisi loihtia Linnanmäen tunnelman äänimaailmaksi paremmin kuin asiakkaamme, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Tunnusmusiikki tai äänilogo voi koostua monenlaisesta osasta ja se voi edustaa minkälaista musiikkityyliä vain. Siinä voi olla laulua tai puhetta, poppia tai rockia tai vaikkapa maailmanmusiikkia. Tärkeintä musiikkikatkelmalle on, että siitä on aistittavissa huvipuiston riemuinen tunnelma ja että ääni voi kantaa jopa vuosia. Jingleä on suunniteltu käytettävän ainakin Linnanmäen markkinointitarkoituksissa.

- Linnanmäen brändi välittyy monelle iloisena, hauskana ja yllättävänä, kuin myös perinteisenä ja nostalgisena. Toivomme, että voittava musiikintekijä osaisi luoda äänimaailman, jossa nämä piirteet yhdistyvät ja ovat aistittavissa, Linnanmäen viestintäpäällikkö Kiti Friman kertoo.

Jingle-kisan voittajalla onkin riemuntäyteinen vuosi edessään, sillä hän pääsee huvittelemaan sydämensä kyllyydestä Linnanmäelle vaikka joka päivä kauden 2019 aikana. Luvassa on riemuisan kesän ja ainutlaatuisen ansioluettelomerkinnän lisäksi myös 1500 €:n korvaus.

Tunnusmusiikkiehdotuksia odotetaan satoja. Jinglejä on valitsemassa sekä yleisö että Linnanmäen raati. Raadissa on Linnanmäen hupimestareita, yhteistyökumppaneita sekä viihdealan edustajia.

Kisaan voi osallistua 1.-31.8.2018 lähettämällä kilpailukappaleen latauslinkkinä osoitteeseen jingle@linnanmaki.fi. Tarkemmat tiedot ja kilpailun säännöt löytyvät Linnanmäen verkkosivuilta osoitteesta www.linnanmäki.fi