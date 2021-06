Linnanmäki pitää puiston väljänä – sisään otetaan avausvaiheessa alle neljäsosa normaalista kävijämäärästä

Jaa

Linnanmäen Huvipuisto on valmistautunut uuteen huvikauteen monilla toimilla, joilla huvittelijoiden ja huvipuiston työntekijöiden terveysturvallisuus varmistetaan.

Tärkeänä toimena on kävijämäärän rajaaminen viime vuoden tapaan. Kauden alussa huvipuistoon otetaan sisään korkeintaan neljäsosa normaalista kävijämäärästä.

- Ulkohuvipuistona meillä on isosti tilaa ilolle, minkä lisäksi rajaamme kävijämäärää siten, että puistossa on väljää ja miellyttävää huvitella, markkinointiviestintäpalveluista ja tapahtumista vastaava johtaja Rilla Engblom kertoo.

Linnanmäelle on lisätty ulkoalueille useita käsienpesupisteitä, ja käsidesiä on tarjolla laajalti. Siivousta on entisestään lisätty, ja kaikki huvilaitteet ja palvelupisteet desinfioidaan useita kertoja päivässä.

Huvipuiston yleisillä alueilla, jonotuksessa, laitteissa ja ravintoloissa pidetään huolta turvaväleistä. Puistoon on lisätty turvaväleistä muistuttavia merkintöjä, kylttejä ja kuulutuksia. Uutuutena kaikki halukkaat huvittelijat saavat turvavälistä muistuttavan iloisen keltaisen kangastarran.

Lisäksi koko huvipuiston alueella on voimassa maskisuositus.

- Hupimestarimme on koulutettu hygienia- ja turvallisuustoimenpiteisiin, joten tänäkin vuonna kävijät voivat keskittyä tärkeimpään eli huvittelemaan sydämensä kyllyydestä, Engblom jatkaa.