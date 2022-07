Lounatuulen Tiiran laadukkaat ja kestävät materiaalit korostavat saaristoluontoa – kohteen kodinomaisuuteen on helppo ihastua

– Toisinaan asuntomessukohteissa käytetään erikoisia materiaaleja, jotka ovat näyttäviä, mutta eivät välttämättä omaan kotiin sopivia. Lounatuulen Tiirassa on sen sijaan panostettu ekologisuuteen, laadukkuuteen ja kodinomaisuuteen, kertoo Stark Suomen yksikönpäällikkö Ville Ylitalo Turusta.

Ekologisuus korostuu kohteen useissa ratkaisuissa, kuten materiaaleissa. Materiaalivalinnoissa yksi tärkeimmistä kriteereistä on ollut kestävyys: tuotteiden on oltava fyysisiltä ominaisuuksiltaan kestäviä ja samalla niiden on myös kestettävä aikaa. Siksi kohteessa on käytetty paljon puuta muun muassa sisäkatossa ja tehosteseinässä.

– Lisäksi kohteeseen on tuotu paljon pitkälle jalostettuja tuotteita. Esimerkiksi ulkoverhouspaneelit ovat valmiiksi maalattuja. Paneelit kiinnitetään piilokiinnityksellä, joten kaunis maalipinta säilyy täysin ehjänä. Sen ansiosta materiaaleissa on lähtökohtaisesti pidempi huoltomaalausväli.

Kohteen värimaailmassa painottuu saaristoluonto ja kaikki pinnat sopivat messukohdetta ympäröivään kallioiseen luontoon. Ylitalon henkilökohtainen suosikki on kohteen sauna, joka sopii erinomaisesti ympäristöönsä.

– Saunassa on käytetty laadukkaita materiaaleja, kuten lämpökäsiteltyä radiatamäntyä. Lämpökäsittely parantaa puun lahonkesto-, säänkesto- ja lämmöneristävyysominaisuuksia sekä pienentää puun kosteuselämistä. Lämpöpuu on kestävä, ympäristöystävällinen ja luonnonmukainen tuote, sillä valmistusprosessissa käytetään ainoastaan lämpöä ja vesihöyryä. Radiatamännyn tummanruskean värin ansiosta sauna sopii kohteen teemaan loistavasti, ja siitä tuli todella hieno kokonaisuus!

Laadukkaat materiaalit toimitetaan läheltä

Naantalin asuntomessualue sijaitsee lähellä Starkin Artukaisten toimipistettä, joten materiaalien ja tuotteiden toimittaminen messukohteeseen on ollut poikkeuksellisen helppoa ja sujuvaa.

– Tavaraa on voitu kuljettaa täsmätoimituksina juuri haluttuun aikaan. Tästä on ollut iso etu keskellä hektistä messurakentamista, kohteen rakentaneen Treeva Rakennuksen Mika Vesterinen kertoo.

– Lähes kaikki messukohteen tuotteet on toimitettu Starkin Turun Artukaisten toimipisteestä. Avasimme hiljattain Turussakin 24/7-palvelun, joten toiminta on ollut todella tehokasta. Tarvittaessa tuotteita on voitu noutaa yksiköstä vaikka keskellä yötä, Ville Ylitalo kertoo.

Kestävien materiaali- ja tuotevalintojen lisäksi ekologisuus ja kestävyys on huomioitu myös kohteen eristeissä ja energiaratkaisuissa. Ekovillan eristemateriaalien ansiosta kohteessa on paksut seinät ja paljon eristeitä, mikä vaikuttaa positiivisesti kohteen sisäilmaan. Ekovilla on hiilineutraali eriste, se sitoo enemmän hiiltä kuin sen valmistaminen tuottaa. Lämmitysratkaisuna on hybridilämmitys eli käytössä on poistoilmapumppu ja aurinkokeräimet.

– Ekologisuus ja saaristoluonnon säilyttäminen on huomioitu useissa ratkaisuissa, Ylitalo korostaa.

Tervetuloa tutustumaan, hakemaan ideoita ja inspiraatiota

Messujen mediapäivänä 14.7. kohteessa toimittajien käytössä ovat mm. yksikönpäällikkö Ville Ylitalo ja sisustussuunnittelija Tuuli Merla. Yleisölle Naantalin Asuntomessut ovat avoinna 15.7.–14.8.

Lounatuulen Tiira - kohdetiedot

Kohdenumero 21 asunto 2

Huoneistoala 98 m2

STARK ja Treeva Rakennus yhdessä, sisustus Maricken Shop

Laadukkaasta ja korkean profiilin rakentamisesta tunnettu Treeva Rakennus Oy rakentaa ekologista kohdetta Stark pääyhteistyökumppaninaan. Stark toimittaa Lounatuulen Tiiraan rakennustarvikkeet sekä sisustus- ja pintamateriaalit. Sisustussuunnittelu on tehty yhteistyössä Maricken Shopin sisustussuunnittelija Tuuli Merlan kanssa. Yhteistyökumppaneina kohteessa ovat mukana myös mm. Ekovilla, Finnfoam, FM Mattsson, Gyproc, Harvia, Kaskipuu, Kährs, Profin, Siparila, Villeroy&Boch ja Vieser.

Yhteydenotot ja lisätietoja:



Ville Ylitalo, yksikönpäällikkö, Stark Turku Artukainen, puh. 044 475 4411

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi, puh. 044 475 7483