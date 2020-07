Luontomuseo ja Näyttelykeskus Soihtu avataan elokuun puolivälissä

Jyväskylän yliopiston tiedemuseon yleisökohteet Luontomuseo ja Näyttelykeskus Soihtu avataan jälleen elokuun puolivälissä. Molempiin on vapaa pääsy.

Luontomuseo Harjun Vesilinnassa on avoinna tiistaista 18.8.2020 alkaen aukioloajoin ti-pe 12-18 ja la-su 12-17. Luontomuseon perusnäyttelyssä Perintönä ympäristö tutustutaan keskisuomalaisen luonnon monimuotoisuuteen ja luontokohteisiin. Lisäksi nähtävillä on Checkpoint Leonardo – Kestävää -näyttely. Se on opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaryhmän suunnittelema ja kertoo kestävästä kehityksestä.

Näyttelykeskus Soihdussa on esillä Jyväskylän yliopiston ja suomalaisen opettajankoulutuksen historiaa käsittelevä perusnäyttely Oi kuvatuksia ja mielijuohteita sekä Tissarin taidekokoelma. Anna-Liisa ja Jorma Tissarin 1984 lahjoittama kokoelma käsittää suomalaista modernismia 13 taiteilijalta. Lisäksi Soihdussa on Jussi Rinta-Hoiskan valokuvanäyttely Näkymättömät asiantuntijat, joka kurkistaa viittomakielisten maailmaan ja tuo esille kuurojen osaajien rooleja.

Näyttelykeskus Soihtu Seminaarinmäellä S-rakennuksessa on avoinna keskiviikosta 19.8.2020 alkaen ke-pe 12-17 ja la 12-16.

Tiedemuseo ei ota elokuussa vastaan opastettavia ryhmiä näyttelyihin tai kampusalueelle. Omatoimisesti museossa vierailevat pienet ryhmät voivat varata vierailuajan Luontomuseoon ja Näyttelykeskus Soihtuun 18.8.2020 alkaen. Loppuvuoden osalta tilanne tarkistetaan syyskuussa.

Tiedemuseo päivittää turvalliseen museovierailuun liittyviä ohjeitaan Jyväskylän yliopiston koronavirusohjeistuksen mukaisesti.

Lämpimästi tervetuloa Tiedemuseoon!

Facebook: Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Avoimen tiedon keskus

Instagram: @jytiedemuseo

Twitter: @jyu_museum

Yhteystiedot:

Luontomuseo:

Käyntiosoite: Vesilinna, Ihantolantie 5

puh. 040 805 4043 ja 040 805 3826

luontomuseo[at]jyu.fi

Näyttelykeskus Soihtu:

Seminaarinmäki, S-rakennus

puh. 040 8054 579

kampusmuseo[at]jyu.fi

www.tiedemuseo.jyu.fi