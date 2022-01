Lupaus paremmasta – Demokratia ja koulu Suomessa

Demokratia on yhteisöllisen elämämme perusta, ja siihen kasvamisessa koululla on keskeinen tehtävä. Mutta mitä on demokratiaan ja osallisuuteen kasvaminen? Kuinka hyvin suomalainen koulu siinä onnistuu? Mitä tulisi tehdä toisin?

Lupaus paremmasta -kirjassa käsitellään demokratian ja koulun monimutkaista suhdetta Suomessa erilaisista tutkimusperustaisista näkökulmista. Teos antaa suuntaviivoja kasvattajille ja opettajille demokratiakulttuurin ja osallistumisen vahvistamiseksi kouluissa. Kirjan ovat toimittaneet yliopistonopettajat Mikko Hiljanen ja Perttu Männistö sekä Jyväskylän yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Matti Rautiainen. Muita kirjoittajia ovat Aleksi Fornaciari, Sari Hietamäki, Tuija Kasa, Minna-Kerttu Kekki, Jesper Kristiansson, Olli-Pekka Moisio ja Tero Toivanen. Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi

Avainsanat demokratiademokratiakasvatuskoulukoulutuskoulutuspolitiikkatietokirja

