Lux Gratiae -tapahtuma 10 vuotta - Musiikin, taiteen ja elämysten iloa Naantalissa ja saaristossa 22.-31.10.2021

Uusi seinämaalaus tuo väriä Karvetin alikulkukäytävään 7.9.2021 12:45:59 EEST | Tiedote

Karvetin kevyenliikenteen alikulkukäytävään on valmistunut uusi julkinen taideteos. Värikkään seinämaalauksen Aurinkotien ja Ripikadun yhdistävään alikulkuun ovat toteuttaneet taiteilijat Hans-Peter Schütt ja Miina Laine. Seinämaalaus on toteutettu spraymaaleilla sapluunoiden avulla. Siinä on kuvattu kaksi hahmoa, jotka uivat tai lentävät eteenpäin eri suuntiin ja joiden katseet kohtaavat. Laine ja Schütt kuvailevat hahmoja lempeiksi ja iloisiksi. Mukana teoksessa on myös liikennekasvatuksellinen puoli, sillä hahmojen liikkeen suunta osoittaa kevyenliikenteen kulkusuuntia. – Teoksella haluamme tuoda iloa ja levittää hyvää mieltä niille lapsille ja nuorille, jotka liikkuvat tällä alueella. Emme voita mitään olemalla tylyjä toisillemme – kannattaa uskaltaa olla ystävällinen toisille, Miina Laine kiteyttää ajatusta teoksen taustalla. Sekä Schütt että Laine ovat kotoisin Naantalista ja alikulun alue ja sen toisella puolella sijaitseva Karvetin monitoimitalo ovat heille tuttuja paikkoja. Mo