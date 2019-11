"Maailmalta löysin itseni – Helene Schjerfbeck" Taidemenut laajentavat näyttelyelämystä HOK-Elannon ravintoloissa

Ateneum-Taidemenu on Ateneumin taidemuseon ja HOK-Elannon ravintoloiden tarjoama kokonaisvaltainen maku- ja kulttuurielämys. Se sisältää näyttelyn inspiroiman monipuolisen menun sekä pääsylipun Ateneumiin.

– Ateneumin ja HOK-Elannon yhteinen Taidemenu-konsepti on hieno sisällöllinen yhteistyö, joka tuo uusia yleisöjä molemmille osapuolille, Ateneumin markkinointipäällikkö Suvi Rusanen toteaa.

Taidemenu on nautittavissa 26.1.2020 asti Belgessä, Casa Largossa, Kaarnassa ja La Famiglia Helsingissä. Jokaisella ravintolalla on oma uniikki menunsa. Asiakas saa pääsylipun Ateneumiin ravintolasta, mutta voi tutustua näyttelyyn joko ennen ateriaa tai sen jälkeen. Samaan aikaan on mahdollista tutustua myös Taiteilijoiden Ruovesi -näyttelyyn. Menu on edullisempi S-Etukortilla.

Maailmalta löysin itseni – Helene Schjerfbeck kertoo, kuinka Helenestä tuli Helene – kuinka lahjakkaasta oppilaasta kasvoi yksi historiamme vaikuttavimmista taiteilijoista. Näyttely keskittyy erityisesti Schjerfbeckin matkavuosiin Pariisissa, Pohjois-Ranskan Pont-Avenissa, Italian Fiesolessa sekä Iso-Britannian St Ivesissa 1800-luvun lopussa. Millainen merkitys matkoilla oli taiteilijan tuotantoon ja työskentelytapoihin – ja miten ne vaikuttivat hänen tuotantoonsa kotimaassa?

Näyttelyn teokset kuvaavat maisemia, asetelmia ja taiteilijalle tärkeitä ihmisiä. Lisäksi näytteille saadaan 16 Schjerfbeckin omakuvaa ajanjaksolta 1884–1945. Kaikkiaan näyttelyssä nähdään noin 130 maalausta, piirustusta ja luonnoskirjaa. Mukana on teoksia, joita ei ole esitelty aikaisemmin Suomessa. Näyttely on avoinna 15.11.2019–26.1.2020.



Lisätietoja:

taidemenu.fi

ateneum.fi