Maailman suurin etäTET marraskuussa - HOK-Elanto vahvasti esillä kaupan alan päivässä

Kaupan liitto kutsui etäTET-päivän yrityskumppaneiksi jäsenyrityksiään eri kaupan toimialoita; päivittäistavara- ja erikoiskaupasta sekä teknisen tukkukaupan puolelta. Yrityskumppaneina kaupan päivässä ovat HOK-Elanto, Onninen Oy, Suomalainen Kirjakauppa Oy sekä Varusteleka Oy. Kaupan alan koulutuksesta ja alalle johtavista opintopoluista nuorille tulee kertomaan vantaalainen kauppaoppilaitos Mercuria.

- Meille työelämään tutustuvat nuoret ovat aidosti tärkeitä tulevaisuuden tekijöitä. Yhteensä yli 200 Alepaa, S-marketia, Prismaa, Food Market Herkkua sekä ruoan verkkokauppa tarjoavat monenlaisia vaihtelevia tehtäviä ja mielenkiintoisia urapolkuja. HOK-Elannon yli 6 000 työntekijästä viidesosa on alle 25-vuotiaita. Vuosittain palkkaamme myös noin 1 500 kesätyöntekijää. Satsaamme vahvasti perehdytykseen, ja myös tettiläiset saavat meillä kattavan kuvan kaupan alan arjesta ja askareista, nyt poikkeusoloissa tällä kertaa etänä”, HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen toteaa.

- Kauppa on Suomen suurin nuorten työllistäjä ja usein nuoren ensimmäinen työpaikka. Kesätyöt sekä erilaiset työharjoittelut ja työelämän tutustumiset ovat nuorille ratkaisevan tärkeitä ajanjaksoja oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä vastuullisen ja miellyttävän työkokemuksen saamiseen, muistuttaa Kaupan liiton toimitusjohtaja ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjan vuoden 2021 suojelija Mari Kiviniemi.

Ajatus etänä tehtävästä TETistä syntyi vuosi sitten syksyllä HOK-Elannon HR-osastolla.

- Aloimme pohtia, miten voisimme tutustuttaa nuoria työelämään olosuhteissa, joissa fyysinen osallistuminen on mahdotonta. Melko pian havaitsimme, että HOK-Elannon resurssit eivät yksinään riitä etäTETin toteuttamiseen, jolloin otin yhteyttä TATiin, joka jalosti idean uudelle tasolle usean toimialan yhteiseksi kokonaisuudeksi, Virtanen taustoittaa.

- On hienoa, että kaupan alalta nousee etäTETin kaltaisia ideoita ja innostusta nuorille suunnatun työelämätiedon tuottamiseen. Olemme hyvin iloisia, että HOK-Elanto alan isona työllistäjänä ja vastuullisena toimijana on mukana Maailman suurimmassa etäTETissä yhtenä kaupan alan yrityskumppaninamme, Kiviniemi sanoo.

Yrityskumppaneiden rooli etäTETissä on merkittävä, sillä yritysten ja niitä edustavien ammattilaisten avulla kaupan ala näyttäytyy nuorille aidoin työelämäesimerkein ja -tarinoin. Yritysten kanssa valmisteltujen esitysten, videoiden ja haastattelujen havainnollistamina tuodaan kaupan alaa nuorille tutummaksi aitojen tilanteiden kautta. Työpajoissa yritysten on myös mahdollista antaa nuorille oikeita kaupan alan työtehtäviä etäyhteyksin toteutettavina.

TET-viikolle on ilmoittautunut jo yli kolme tuhatta yläkoulun ja toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Maailman suurin etäTET on viikon mittainen työelämään tutustumisjakso, joka järjestetään 22. –26.11.2021. Kaupan päivä on perjantaina 26. marraskuuta.