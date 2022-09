Maailman tunnetuin äänibrändi valtaa uusia alueita: Signmark teki McDonald’sille viittomakielisen biisin

Maailman ensimmäinen viittomakielinen rap-artisti Marko Vuoriheimo, taiteilijanimeltään Signmark, haluaa Jotain suurempaa (I’m lovin’ it) -kappaleellaan kertoa kokemistaan ennakkoluuloista ja niiden herättämistä tunteista eri kohtaamistilanteessa ja välittää positiivisuutta.

”On hienoa olla mukana edistämässä yhdenvertaisuutta yhteistyössä Mäkkärin kanssa. Se on aiheena hyvin puhutteleva”, Signmark sanoo.

Suomessa arvioidaan olevan noin 3 000 viittomakieltä äidinkielenään puhuvaa kuuroa, yhteensä kieliryhmään kuuluu noin 5 500 viittomakielistä. Maailmassa arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa kuuroa.

“Musiikki-alalla ollaan tänä päivänä yhä kiinnostuneempia viittomakielisistä kuuroista muusikoista, kun vertaa siihen aikaan, jolloin itse aloitin. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, ja kuurot kohtaavat arjessaan yhä erilaisia ennakkoluuloja. Haluan hälventää niitä esimerkiksi olemalla mukana tässä kampanjassa.”

Uudessa biisissä kuullaan myös ensimmäisen kerran viittomakielinen versio Mäkkärin tunnetusta I’m lovin’ it -jinglestä.

”Halusin tuoda Mäkkärin tunnetun jinglen hauskalla tavalla myös visuaaliseen muotoon. Sehän on oikeasti hauska, jos sitä itse kokeilee. Padappappappaa!” Signmark sanoo.

Viittomakielisten asiaa ajavan Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen on tyytyväinen viittomakielen kampanjan avulla saamaan näkyvyyteen.

”Kampanjan avulla voimme yhdessä rikkoa ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita, joita edelleen liitetään viittomakieleen”, Jokinen sanoo.

Kuurous tai huonokuuloisuus eivät ole este McDonald’sissa työskentelylle

Viittomakieltä yhtenä ensikielenään oppinut Jimmy Raninen työskentelee ravintolapäällikkönä Pukinmäen McDonald’sissa. Syntymäkuuro Raninen ei ollut ennen McDonald’sille töihin hakemista varma, onko ravintolassa työskenteleminen mahdollista kuulolaitetta käyttävälle ihmiselle. Moni työnantaja saattaa edelleen empiä kuuron tai huonokuuloisen palkkaamista.

”Kävimme asiaa läpi hakiessani töihin Mäkkäriin 15 vuotta sitten. Silloinen ravintolapäällikkö oli avoin ja kannustava. Aloitin työt keittiössä, jossa ei ollut silloin suoria kontakteja asiakkaisiin. Myöhemmin minulle ehdotettiin mahdollisuutta kokeilla työskentelyä asiakaspalvelussa ja sitä kautta sain myös mahdollisuuden edetä askel askeleelta nykyiseen asemaani ravintolapäälliköksi”, Raninen kertoo.

Raninen kiittelee Mäkkärin työyhteisöä ymmärryksestä eri lähtökohdista tulevia työntekijöitä kohtaan.

”Kun kerron heille taustastani, työkaverit ovat halunneet oppia viittomaan pieniä juttuja, kuten ”hyvää ruokahalua” tai ”kiitos”. Niillä he voivat ilahduttaa kuuroja asiakkaita”, Raninen kertoo.

Raninen saa apua kuulolaitteesta, mutta on myös riippuvainen huulilta luvusta. Sen sijaan Espoon Suomenojan McDonald’sissa ravintolatyöntekijänä työskentelevä Sami Jokela kuulee ainoastaan hyvin korkeita ääniä, joten hän kommunikoi ei-viittomakielisten kanssa lukemalla heidän puhettaan huulilta.

”Aloittaessani työt Mäkkärissä minut auttoi alkuun työhönvalmentaja. Sen jälkeen työt ovat sujuneet ongelmitta, ja viihdyn hyvin työssäni”, kolme vuotta sitten Mäkkärissä aloittanut Jokela sanoo.

Kuurojen Liitto rohkaisee muitakin yrityksiä sekä palkkaamaan viittomakielisiä työntekijöitä että huomioimaan viittomakieliset asiakkaat.

”Viittomakielisten ei ole aina helppoa työllistyä tai saada opiskelupaikkaa. Usein on kuitenkin käynyt niin, että kun yritys on palkannut yhden viittomakielisen, on se palkannut heitä lisää huomatessaan asioiden sujuvan hyvin. Yritysten tulisi myös tarkistaa, että niiden palvelut sopivat myös viittomakielisille asiakkaille. Äänipohjaisten palveluiden rinnalle tarvitaan aina myös palvelu, joka on visuaalinen ja sopii kuuroille”, toiminnanjohtaja Markku Jokinen sanoo.

Digitaalisuus helpottaa asiointia

McDonald’s-ketju on uudistanut viime vuosien aikana voimakkaasti digitaalisia palveluitaan, jotta asiointi olisi mahdollisimman vaivatonta. Lähes kaikista Suomen Mäkkäreistä löytyvät digitaaliset tilauskioskit, ja tilauksen voi tehdä myös mobiilisovelluksella, joten tilausten tekeminen ei enää edellytä ravintolan tiskillä asiointia. Se on tuonut uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kuurojen ja huonokuuloisten palvelemiseen. McDonald’s on viime aikoina myös kouluttanut henkilökuntaansa erityisryhmien kanssa toimimiseen.

Mäkkärin ja Signmarkin yhteinen kampanja alkaa 12.9.2022. Jotain suurempaa (I’m lovin’ it) -kappaleen suomenkieliset lyriikat on kirjoittanut Olli Hartonen yhdessä Signmarkin kanssa. Adam Tenstan tuottaman kappaleen ovat säveltäneet Olli Hartonen ja Adam Tensta. Signmark on tehnyt sovituksen viittomakielelle.

Kampanja on yksi esimerkki McDonald’sin yhdemmäisyys-teemaan kuuluvista teoista.

Katso Signmarkin kappale täältä: https://youtu.be/LcNy5N4kdzs