Made in Vihti – lahja vihtiläisille vauvoille

Matalasta kiinteistöverosta Vihdin valtti? 13.11.2020 13:27:10 EET | Tiedote

Monissa kunnissa nähdään tänä syksynä veronkorotuksia, sillä koronapandemia on ajanut jo ennestään taloushaasteiden kanssa painivat kunnat ja kaupungit ahtaalle. - Verojen nosto on usein helppo keino tasapainottaa kunnan taloutta. Kunnanvaltuuston tuorein päätöksin Vihdin kunta jatkaa kuitenkin historiallista jatkumoa, jossa kunnallisveroon ja kiinteistöveroon ei tehdä korotuksia. Vihti ei ole vuoden 2015 jälkeen korottanut lainkaan veroprosentteja. Päinvastoin, Vihdissä verot ovat laskeneet siten, että kiinteistöverojen tarkastelussa kunta on yksi Uudenmaan alhaisimmista verottajista, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola. Ylen lokakuussa tekemässä vertailussa Vihdin kerrotaan laskeneen vakituisen asunnon kiinteistöveroa 25 prosenttia vuodesta 2010 lähtien ja olevan siten eniten kyseistä veroa laskenut kunta. - Alhaisen kiinteistöveron voi nähdä ehdottomasti myös Vihdin valttina. Tämä saattaa kiinnostaa uusien kuntalaisten lisäksi erityisesti suuria liike- ja tuotantotiloja vaativia yrity