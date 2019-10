Marko Hautalan uudessa Storytel Original -äänikirjasarjassa ystäväkolmikon teot johtavat kammottaviin seurauksiin

Suositun kirjailijan Kaikki mitä tahdot on psykologinen trilleri ja kauhutarina siitä, kuinka vaarallista ihmiselle on, kun hän saa kaiken mitä tahtoo. Tarinassa modernin magian muodot yhdistyvät perinteiseen taikuuteen.

Kaikki mitä tahdot julkaistaan Storytelissä tänään 29. lokakuuta samanaikaisesti sekä äänikirjana että e-kirjamuodossa. Tarina on jaettu kymmeneen jaksoon, ja ne lukee näyttelijä Paavo Kerosuo.

Sarjassa teinityttö saa outoja ja uhkaavia viestejä tuntemattomalta ahdistelijalta, ja tapahtuu kauhea veriteko. Samoihin aikoihin psykoterapeutti Daniel Kajo koettaa auttaa vanhaa ystäväänsä, poliitikko Anne Hjelmiä pääsemään eroon kiusallisesta fobiasta. Eräs ilta kuitenkin päättyy katastrofiin.

Daniel ja Anne välttyvät skandaalilta vain sen ansiosta, että kolmas vanhasta ystäväporukasta ottaa yhteyttä ja lupaa hoitaa asian. Tällä on kuitenkin palvelukselleen ehto: Kaksikymmentä vuotta sitten he näyttelivät opiskelijateatterissa Macbethiä. Nyt kolmikon tulee palata näyttämölle rooleihinsa.

Pian Daniel ja Anne saavat huomata, että jotain hirvittävää tapahtui jo heidän nuoruudessaan ja että heidän teoillaan on nyt kammottavia vaikutuksia.

Idea sarjaan lähti siitä, kun kirjailija Marko Hautala törmäsi mielestään päättömään ajatukseen: siihen, että Donald Trump nostettiin Yhdysvaltojen presidentiksi meemimagian avulla. Aihetta ovat käsitelleet useat mediat. Vaalien alla suositussa internetfoorumissa alkoi levitä Trumpia tukevia meemejä. Kun Trump voitti vaalit, meemejä levittäneet kokivat sen olevan heidän toimintansa ansiota.

“Taustalla oli ajatus kaaosmagiasta eli modernista taikuuden muodosta, jossa ei toistella vanhoja loitsuja, vaan pyritään vaikuttamaan todellisuuteen sattumanvaraisten symbolien ja itse keksittyjen rituaalien kautta. Halusin kirjoittaa tarinan, jossa modernit magian muodot yhdistyvät perinteiseen taikuuteen kuten Hekaten hahmoon ja Macbeth-näytelmän kuuluisiin noitiin”, Hautala sanoo.

”Ehkä tarinassa nousee esiin se, että jollakin alitajuisella tavalla olemme edelleen maagisesti ajattelevia olentoja, vaikka näytämme rationaalista naamaa ulospäin."

Hautala on aiemmin kirjoittanut muun muassa useita romaaneja sekä Storytel Original -sarjan Isä Malakain silmät. Hänen teoksiaan on käännetty useille kielille. Isä Malakain silmät on julkaistu suomen lisäksi hollanniksi, tanskaksi ja ruotsiksi.

Storytel Original -äänisisällöt on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -äänikirjoja ja äänikirjasarjoja niin aikuisille kuin lapsille sekä podcasteja.