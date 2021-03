McDonald’sin arvostettu President’s Award -palkinto Jutta Huikolle

McDonald’sissa hankintapäällikkönä työskentelevä Jutta Huikko on saanut arvostetun President’s Award -palkinnon. Kansainvälinen tunnustus on McDonald´sin työntekijöilleen myöntämä korkein mahdollinen kunnianosoitus.

President’s Award -palkinto myönnetään erittäin harvoille, ja vuosittain vain noin prosentti McDonald’sin toimistotyöntekijöistä maailmanlaajuisesti saa palkinnon. Tunnustuksen voi saada työntekijä, joka osoittaa jatkuvaa erinomaista osaamista omalla vastuualueellaan ja kehittää esimerkillisesti McDonald’sia.

”Jutta on tehnyt hienoa työtä hankinnassamme jo pitkään, ja hänellä on ollut merkittävä rooli Suomen McDonald’sin toiminnassa. Viimeisimmän poikkeusvuoden aikana Jutta on ollut tärkeässä roolissa varmistamassa raaka-aineiden saatavuutta ja laatua niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa ja onnistunut myös poikkeusaikana tässä tehtävässä erinomaisesti. Tunnustus tuli ehdottomasti oikealle henkilölle – onnittelut upeasta saavutuksesta, Jutta!” sanoo Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson.

Jutta Huikko on työskennellyt McDonald’sissa 13 vuotta. Hän toimii hankintapäällikkönä pohjoismaisessa hankintaorganisaatiossa vastuualueinaan logistiikka, leipomotuotteet sekä operatiiviset tavarahankinnat. Ennen pohjoismaista tehtäväänsä hän toimi ostopäällikkönä Suomen McDonald’sin organisaatiossa.

”Olen hyvin kiitollinen ja ilahtunut näin arvostetun palkinnon saamisesta. Näen palkinnon myös osoituksena hankintaorganisaation arvostuksesta ja tärkeästä roolista McDonald’sissa”, Huikko sanoo.

Palkitseminen on tärkeä osa McDonald’sin yrityskulttuuria. Kansainvälisiin palkintoihin lukeutuu President’s Awardin lisäksi muun muassa Ray Kroc Award, jolla palkitaan maailman parhaat ravintolapäälliköt.

Lisätiedot:

McDonald’sin hankintapäällikkö Jutta Huikko, puh. +358 40 581 5352, jutta.huikko (at) fi.mcd.com

Viestintäjohtaja Heli Ryhänen, puh. +358 40 501 7179, heli.ryhanen (at) fi.mcd.com

McDonald’s on yksi maailman tunnetuimmista tuotemerkeistä. Tuttu kaarikuvio kohoaa yli 100 maassa, yhteensä noin 37 000 ravintolan tunnuksena. McDonald’s palvelee päivittäin noin 70 miljoonaa asiakasta. Maailmanlaajuisesti ketjun palveluksessa työskentelee 1,7 miljoonaa työntekijää. Suomen ensimmäinen McDonald’s avattiin yli 30 vuotta sitten vuonna 1984. Tällä hetkellä Suomessa on 66 McDonald's-ravintolaa. McDonald’s ravintoloiden yhteenlaskettu verollinen myynti oli 218,7 M€ vuonna 2020. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna yli 6 %. Ravintoloista 55 eli noin 83 % on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Yrittäjiä on yhteensä 11.