Mediakutsu: Tervetuloa seuraamaan Suomen kyberosaamiskeskuksen julkistamistilaisuutta 30.3.

Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu osallistuvat Suomen merkittävimpään digitaalisen turvallisuuden yleisötapahtumaan julkistamalla tilaisuudessa yhteisen Suomen kyberosaamiskeskuksen (Finnish Center of Expertise for Cybersecurity).

Tilaisuudessa ovat paikalla Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulujen edustajat, molempien oppilaitosten rehtorit, Jyväskylän kaupunginjohtaja sekä maakuntajohtaja.

Kyberosaamiskeskuksen perustamissopimuksen allekirjoittavat tilaisuudessa Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Saarikoski klo 14.00 alkavassa tilaisuudessa Digiturvallisuus 2023 -messujen ohjelmalava Intralla.

Tilaisuudessa päästään kuulemaan puheenvuorot sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun rehtoreilta sekä Jamkin teknologiayksikön johtajalta Mika Karjalaiselta, joka kertoo tilaisuudessa tarkemmin uuden kyberosaamiskeskuksen tarkoituksesta ja tulevaisuudesta.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta ja esittämään kysymyksiä paikan päällä Jyväskylän Paviljongissa torstaina 30.3. klo 14.00 alkaen.

– Osaamiskeskuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kyberturvallisuuden huippututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen sekä alueellisen elinvoiman lisääminen erityisesti Jyväskylässä ja Keski-Suomessa sekä laajemmin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, Karjalainen kertoo.

Kyberosaamiskeskuksen julkistamistilaisuus järjestetään Digiturvallisuus 2023 -messuilla Jyväskylän Paviljongissa ohjelmalava Intralla torstaina 30.3. klo 14.00 alkaen.



Digiturvallisuus 2023 -messut ovat alan tärkein yleisötapahtuma, johon on kokoontuneena digitaalisen turvallisuuden asiantuntijoita, organisaatioiden tietoturvasta vastaavia sekä kyberturvallisuusalan opiskelijoita.

Ohjelma

Suomen kyberosaamiskeskuksen julkistamistilaisuus Digiturvallisuus 2023 -messuilla Jyväskylän Paviljongissa.



Aloitusajankohta: 14.00 alkaen

Sijainti messuilla: Digiturvallisuus 2023 -messujen ohjelmalava Intra







/ Aloituspuheenvuoro

Mika Karjalainen, Jamkin teknologiayksikön johtaja



/ Finnish Center of Expertise for Cybersecurity -visio



/ Yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtoreiden puheenvuorot

Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopiston rehtori

Vesa Saarikoski, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori



/ Perustamissopimuksen allekirjoittaminen



/ Finnish Center of Expertise for Cybersecurity tarkoitus

Mika Karjalainen, Jamkin teknologiayksikön johtaja



/ Median kysymykset

Paikalla Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta, Mika Karjalainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, molempien korkeakoulujen rehtorit, Jyväskylän kaupunginjohtaja sekä Keski-Suomen maakuntajohtaja.

Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tilaisuuteen ei ole erillistä akkreditoitumista. Myös Digiturvallisuus 2023 -messuille on vapaa pääsy. Voit kuitenkin akkreditoitua Digiturvallisuus 2023 -messuille Paviljongin palvelussa.





Lisätietoja



Mika Karjalainen

Teknologiayksikön johtaja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

mika.karjalainen@jamk.fi

040 574 8012



Martti Lehto

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori

Jyväskylän yliopisto

martti.lehto@jyu.fi

040 024 8080

