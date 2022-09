Mediakutsu: Yrittäjyystutkimuksen tunnustuspalkinto julkistetaan - Palkinnon jakaa Yrittäjien Pentikäinen

Palkittavan tutkimuksen valinnassa keskeinen kriteeri on tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys yritystoiminnassa. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa. Sen on rahoittanut Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Palkinnon saaja julkistetaan 22.9.2022 kello 15.00 alkavassa tilaisuudessa Helsingissä, Suomen Yrittäjien toimitiloissa (Kyllikinportti 2). Tilaisuuden ohjelmassa on palkinnon voittaneen tutkimuksen esittelyn lisäksi mm. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen puheenvuoro sekä paneelikeskustelu tutkimustiedon hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Panelisteina toimivat tekniikan tohtori, terveysteknologia-alan yrittäjä ja Orkestr.io Oy:n toimitusjohtaja Janne Parkkila, KTT, teknologiastrategi ja pääomasijoittaja Erkka Niemi sekä KTM, DBA, sijoitusammattilainen Eeva Ahdekivi.

Yrittäjyyspalkinnon tavoitteena on edistää Boardman LJT:n tavoitteiden mukaisesti tieteellisen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa.

Boardman LJT:n lisäksi tilaisuudessa ovat mukana Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto, EK ja Keskuskauppakamari sekä tutkijoita ja yrittäjiä. Julkistamistilaisuuden jälkeen on luvassa verkostoitumista.

Toivotamme myös median edustajat lämpimästi tervetulleeksi!

Toimittaja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä:

Tilaisuudessa kahvitarjoilu sekä pientä suolaista.

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. Toimimme tutkimustulosten jakamisen foorumina tai yhteistyökumppanina uuden tutkimustiedon synnyttämisessä. Boardman LJT:n fokuksessa on omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon kannalta olennainen tutkimus. Suomalainen yrittäjyystutkimus on yksi toimintamme painopistealueista. https://www.boardman.fi/meista/verkosto/boardman-ljt/