Melanie C kirjoitti omaelämäkerran täynnä Girl Poweria

Melanie C, oikealta nimeltään Melanie Jayne Chisholm tunnetaan parhaiten yhtenä Spice Girls -yhtyeen jäsenenä. Spice Girls oli maailmanlaajuinen ilmiö, kaikkien aikojen menestynein brittiyhtye sitten Beatlesin.

Muistelmissaan Melanie C kertoo paitsi menestyksestä ja yhtyeen huippuhetkistä, myös kuuluisuuden pimeästä kääntöpuolesta. Hän puhuu myös kiusaamisesta, kehonkuvasta, mielenterveydestä ja tavasta, jolla media kohtelee nuoria naisia.

Spice Girls -vuosien jälkeen Melanie C ryhtyi sooloartistiksi, ja hänen levyjään on myyty 23 miljoonaa kappaletta. Hän on myös saanut jotakuinkin kaikki popmusiikkialan tärkeimmät palkinnot. Hän on ainoa naisartisti Britannian musiikkihistoriassa, joka on noussut myyntilistojen kärkeen niin kvintetin, kvartetin, trion ja duon jäsenenä kuin sooloartistinakin. Huikean uran hintana on ollut paljon ahdistavia kokemuksia, häpeää ja vähättelyä.

Melanie C on ollut tärkeä roolimalli nuorille naisille. Hän on myös LGBTQ-yhteisön näkyvä puolestapuhuja ja kymmenien hyväntekeväisyysjärjestöjen tukija.



”Tämän kirjan sivuilta voit lukea kuka minä todella olen, ja kuinka olen lopulta tullut sinuiksi itseni kanssa kaikkien näiden vuosien jälkeen."







Melanie C - Kaikki mitä olen

Alkuperäisteos: Who I Am. My Story

Suomennos Jere Saarainen

Ilmestyy 4.5.2023

Myös e- ja äänikirjana