Menestyjien puisto aukeaa Vihdissä

Vihdin kunta avaa Etelä-Nummelassa ”Menestyjien puiston” 9.10. Avajaisiin saapuu vuonna 2019 menestyneitä vihtiläisiä. Oman puun saavat myös pitkänlinjan vihtiläiset menestyjät Markus Selin ja Hannu Manninen.

Menestyjien puistosta on tehty osa kunnan uutta muistamiskäytäntöä. Palkitut ovat vihtiläisiä tai Vihdissä pitkään vaikuttaneita, jotka ovat tuoneet kyseisenä vuonna Vihdille suurta valtakunnallista julkisuutta. Puun saavat korkean tason menestyjät vuodesta 2019 lähtien, jotka ovat vieneet Vihtiä maailmankartalle. Käytännössä tämä tarkoittaa urheilussa esimerkiksi Olympia-, EM- tai MM-tasolla kultamitalia ja taiteissa esimerkiksi Finlandia-palkintoa. Erityispäätöksellä voidaan muistaa aikaisempina vuosina menestyneitä. Puiston avaa Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

–Vihdissä on positiivinen ongelma. Eri alojen menestyjiä on huomattavasti. Sen päättäminen, ketkä saavat puun, on ollut erittäin vaikeaa, kertoo Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola.

–Toivomme jatkossa kuntalaisilta ja järjestöiltä aktiivisuutta oman puun ansaitsevien menestyjien ehdottamisessa, Eerola lisää.

Tänä vuonna istutetaan 8 puuta, joiden saajina on 11 henkilöä. Kahden puun osalta muistaminen perustuu joukkuesuorituksiin. Toinen näistä on Janne Hirsimäen ja Teemu Nissisen frisbeegolfin joukkuekilpailussa voittama Suomen ensimmäinen MM-kulta. Yksilölajien puunsaajina ovat mm. MM-menestyjä, jääkiekkoilija Eeli Tolvanen ja muusikko Pilvi Huhta, joka voitti Kultainen Harmonikka -kisan.

Puulajien valinnassa on pyritty kuvastamaan puunsaajaa. 20 vuotta sitten Ramsaussa MM-kultaa voittanut Hannu Manninen saa Nummelan harjun hiihtoladuilta tutun sitkeän ikipuu männyn, elokuvamaailman vaikuttaja Markus Selinille istutetaan vankka tammi, painonnostaja Riina Saksan puu on pylväskataja, joka taipuu, mutta ei katkea ja Kultaisen Harmonikan voittajan, Pilvi Huhdan vaahterassa on kullanhohtoiset lehdet syksyllä. Kunnialaatta jokaisen puun kohdalla kertoo kyseisen menestyjän nimen ja taiteen- tai urheilulajin.

Menestyjien puiston avajaiset Etelä-Nummelassa Pajuniityn puistoalueella 9.10. kello 17:30 on yleisölle avoin tilaisuus.