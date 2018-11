Merten älykäs tulevaisuus yhä väkevämmin suomalaisten luotsattavana: One Sea sai Business Finlandilta lisää rahoitusta, Laivameklarit mukaan kehittämään digitaalista merenkulkua

Itse- ja etäohjautuvat laivat ja muu autonominen meriliikenne ovat merkittävän askeleen lähempänä toteutumista. Huippuyritysten ja johtavien meriliikenteen asiantuntijoiden One Sea -ekosysteemi on saanut lähivuosiksi lisää rahoitusta Business Finlandilta sekä merkittävän uuden kumppanin, Suomen Laivameklarit. ”Koko merilogistiikkaa on tehostettava digitalisaation avulla, ja se onnistuu vain hyvällä yhteistyöllä. One Sea on avainasemassa”, painottaa Sari Turkkila, Suomen Laivameklariliiton toiminnanjohtaja.

Lehdistötiedote 30.11.2018

One Sea -ekosysteemi on ollut monin tavoin myötätuulessa koko toimintansa ajan vuodesta 2016 alkaen. Mukaan ovat lähteneet omien alojensa huippuyritykset kuten esimerkiksi ABB, Cargotec, Ericsson, Finnpilot Pilotage, Rolls-Royce Marine, Tieto ja Wärtsilä. Samaan aikaan valtiovalta on ansiokkaasti edistänyt mahdollisuuksia autonomisen merenkulun toteutumiseen niin lainsäädännön kuin mittavan kansainvälisen vaikuttamistyön kautta. Business Finland on huolehtinut ekosysteemin kaksivuotisesta aloitusrahoituksesta yhdessä yritysten kanssa.

”Nyt saamamme lisä- ja jatkorahoitus vuoteen 2021 asti varmistaa, että voimme edistää One Sean menestystä kaikin tarvittavin keinoin. Olemme tässä ainutlaatuisella asialla, luomme miljardeissa laskettavaa uutta liiketoimintaa erittäin kustannustehokkaalla budjetilla, vahvasti yritysten omien resurssien ja yhteistyökyvyn varaan rakentaen”, kiteyttää One Sean johtaja Päivi Haikkola DIMECC Oy:stä. One Sean fasilitaattori DIMECC on suomalaisen teknologiateollisuuden tärkein innovaatioalusta.

One Sean korkeatasoisiin kumppaneihin liittyy nyt myös Suomen Laivameklariliitto, joka edustaa yli 40 satamissa toimivaa ja ulkomaankauppaa edistävää Suomessa toimivaa yritystä.

Digitaalisuus siivittää uuteen tehokkuuteen, asiakkaat tärkeintä

”Meidän on oltava ajan hermolla. Digitaalisuus antaa uutta potkua, se luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meidän on oltava aktiivisia, dynaamisia ja eteenpäin katsovia. One Sea on siksi meille juuri oikea yhteistyöalusta, koska merilogistiikan toimintaketjua ei kukaan pysty tehostamaan yksin”, arvioi Laivameklareiden toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

”Visiomme on, että pystymme palvelemaan jäsenyrityksiämme ja heidän kauttaan koko Suomen ulkomaankauppaa entistä paremmin. Esimerkiksi satamien tiedonkulku, kuten älykkäämmät, varustamojen aikaa säästävät ilmoitusmenettelyt, ovat meille tärkeitä. Kun logistiikka tehostuu, kaikki Suomen vientiyritykset hyötyvät - ja koko Suomi hyötyy”, tiivistää Turkkila.

”Meidän jäsenyrityksillämme on tarjota One Sealle merkittäviä vahvuuksia. Esimerkiksi globaalit konttitoimijat ovat edelläkävijöitä uusien teknologioiden kuten lohkoketjujen hyödyntämisessä. Uskomme, että pystymme yhdessä DIMECCin kanssa tuottamaan entistä parempia palveluja asiakasnäkökulmaa yhä enemmän painottamalla. Siihenhän autonominen meriliikenne tähtää: Voimme rakentaa asiakkaille entistä kustannustehokkaampia ja turvallisempia ratkaisuja”, summaa Turkkila.

Lähivuodet ratkaisevat merten johtajuuden

Meneillään on merten kilpajuoksu, jossa panoksena on meriliikenteen johtoasema uusien teknologioiden ja standardien kautta.

”Lähivuodet ovat kriittisen tärkeitä sille, mitkä ekosysteemit ja niiden toimijat ja toimintaympäristöt voittavat. Olemme todella tyytyväisiä, että One Sea on saanut jälleen entistä paremmat eväät pysyä älykkään merenkulun kärkipaikalla. Tarkkana täytyy olla, sillä muutos on todella nopeaa ja Suomen mahdollisuudet hyödyntää EU:n resursseja täytyy pitää vahvasti mielessä, kilpailijoita on paljon liikkeellä. One Sea on loistava mahdollisuus ja mainio työkalu ÄlySuomen toteuttamiseen”, alleviivaa DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala tarvetta jatkuvaan valppauteen.

Vuonna 2016 perustetussa One Sea -ekosysteemissä toimialojensa globaalit johtajat edistävät tiiviissä yhteistyössä yhteistä tavoitettaan itseohjautuvasta meriliikenteestä. Kumppanit ovat ABB, Cargotec, Ericsson, Rolls-Royce, Tieto, Wärtsilä ja Finnpilot Pilotage. Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Meriteollisuus ry, Suomen Varustamot Ry ja Suomen Laivameklariliitto ry. One Sea on avoin ekosysteemi, johon voivat liittyä kaikki, jotka aikovat tehdä autonomisesta meriliikenteestä liiketoimintaa. Rahoittajana toimivat osallistuvat yritykset sekä Business Finland. One Sea -ekosysteemiä johtaa DIMECC.

