Mestarillinen kaupunkibiografia kertoo Berliinin tarinan

Laajaan aiemmin julkaisemattomaan arkistomateriaaliin pohjautuva kirja antaa äänen berliiniläisille, jotka kärsivät ensimmäisen maailmansodan kauhut, näkivät kaupungin nousun tieteen ja kulttuurin kansainväliseksi keskukseksi, kokivat talousromahdukset, natsien nousun, holokaustin, toisen maailmansodan tuhoisat taistelut ja vastakkaisten ideologioiden kahtia repimän kaupungin.



Kautta 1900-luvun Berliini oli maailman keskiössä. Siellä nousivat kukoistukseen paitsi fasismi myös kommunismi tavoilla, joiden heijastusvaikutukset ulottuivat kaikkialle maailmaan. Toisen maailmansodan jälkeen idän ja lännen raja kulki halki kaupungin, jonka asukkaat elivät kahdessa eri todellisuudessa, kunnes totalitarismin symboli Berliinin muuri murtui vuonna 1989.

Kesäkuussa 2023 tulee kuluneeksi 75 vuotta Berliinin saarron alkamisesta.



Sinclair McKay on englantilainen toimittaja ja kirjailija, joka on kirjoittanut useita historia-aiheisia menestysteoksia. Suomeksi häneltä on aiemmin julkaistu kirja Dresden 1945 – Täystuho. McKay kirjoittaa säännöllisesti The Daily Telegraphiin, The Spectatoriin ja The Wall Street Journaliin.

Sinclair McKay:

BERLIINI

Elää ja kuolla maailmanhistorian pyörteissä

Alkuperäisteos: Berlin - Life and Death in the City at the Center of the World

Suomennos: Tapio Kakko

Ilmestyy 28.3.2023

Myös e- ja äänikirjana