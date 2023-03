Metsänomistaja Riitta Torikka: Julkisuuden metsävastainen vyörytys syyllistää aiheetta metsänomistajia

Metsä Springin Niklas von Weymarn: Puupohjainen uusiutuva tekstiilikuitu uudistaa tekstiilimarkkinat Tavoitteena tekstiilikuidun valmistajien klusteri Suomeen 12.12.2022 09:35:52 EET | Artikkeli

Suomessa on meneillään useita erilaisiin teknologioihin perustuvia uusiutuvien tekstiilikuitujen kehityshankkeita. –Suomi on johtava uusiutuvien tekstiilikuitujen kehittäjä maailmassa, mikä on erinomainen asia, koska markkinoilla on tilaa kaikille. Toivon, että Suomeen ja pohjoismaihin tulisi tämmöinen tekstiilikuidun valmistajien klusteri, ja saisimme myös langanvalmistajia ja kankaanvalmistajia takaisin Suomeen, sanoo Metsä Groupin innovaatioyhtiön Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.