Metsäpeurat aloittivat vaelluksen kesälaitumille – tarkkana liikenteessä

Valtaosa Suomenselän metsäpeuroista on talvehtinut Kauhavan alueella. Kesälaidunalueet sijaitsevat Suomenselän alueella, jonne metsäpeurat ovat siirtymässä. Keskeisin vaellusreitti kulkee Kauhavalta koilliseen, Lappajärven pohjoispuolelta kohti Suomenselän suoalueita.

Tieliikenteen suurimmat kolaririskipaikat ovat tällä hetkellä kantatie 68, Alajärvi-Vimpeli-Lappajärvi-Evijärvi välinen tieosuus sekä valtatie 13 välillä Kyyjärvi-Perho-Veteli. Käytännössä koko Suomenselän metsäpeurakanta, noin 2 000 eläintä ylittää valtatien seuraavan parin viikon aikana.

Metsäpeurat vaeltavat pieninä laumoina. Ensimmäisen eläimen nähdessä kannattaa varautua useamman eläimen tienylitykseen. Metsäpeurojen vaellusreitit ovat vakiintuneita, joten niihin törmäämisen riski on korkea alueilla, joilla niitä on nähty aiempina vuosina . Tarkkaavaisuuden lisääminen sekä ajonopeuden alentaminen pienentävät kolaririskiä. Mikäli kolari tapahtuu, on aina soitettava hätäkeskukseen ja merkittävä kolaripaikka hyvin.

Metsäpeurojen kevätvaellus ajoittuu lyhyelle ajalle ja tyypillisesti vuorokauden valoisaan aikaan. Valtaosa metsäpeuroista vaeltaa Suomenselän suoalueille, mutta kauimmaiset vaeltavat aina Pohjois-Pohjanmaalle Oulujärven luoteispuolelle.