Milja Hänninen ja Anni Siintola Suomen Seniorihoivan riveihin

Suomen Seniorihoiva on nimittänyt Tampereen palvelukoordinaattoriksi Milja Hännisen ja pääkaupunkiseudun rekrytointikoordinaattoriksi Anni Siintolan.

Tampereella palvelukoordinaattorina aloittanut Milja Hänninen toimii paikallisena vastuuhenkilönä ja on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hänninen on aiemmin työskennellyt muun muassa kirurgian vuodeosastolla Hatanpään sairaalassa sekä Pirkankoivun vanhainkodissa. Hänninen on juuri valmistumassa jatko-opinnoistaan Tampereen ammattikorkeakoulusta, jossa suorittaa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Rekrytointikoordinaattoriksi pääkaupunkiseudulle nimitetty Anni Siintola on aikuiskasvatustieteiden maisteri. Siintolan tehtävänkuvaan yhtiön HR-tiimissä kuuluu työhakemusten vastaanotto ja käsittely rekrytointijärjestelmässä sekä haastattelut ja perehdytykset. Anni Siintola on aiemmin työskennellyt muun muassa Orionilla ja AVARN Securitylla.

- Toivotamme Miljan ja Annin lämpimästi tervetulleeksi Suomen Seniorihoivaan. Tampereen toimintamme on juuri käynnistynyt. Miljan kokemus sairaalamaailmasta ja ikääntyneiden hoidosta sekä hänen sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutuksensa luovat erinomaisen perustan Tampereen toimintojemme kehittämiseen, kertoo Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen.

- Pääkaupunkiseudulla kasvumme on vahvaa. Rekrytoimme aktiivisesti uusia avustajia ja hoitajia huolehtimaan asiakkaistamme. Anni on jo ehtinyt hankkia kannuksensa rekrytoinnin saralla ja saamme hänestä oivan vahvistuksen tiimiimme, Suominen jatkaa.