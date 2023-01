Miljardikuopasta uuteen nousuun: pääpuolueet yliopistojen vaalipaneelissa 8.2. klo 16-17.30

Unifin hallitusohjelmatavoitteet: Suomen suunta kääntyy osaamisella. Sijoitus yliopistoihin on sijoitus hyvän kierteeseen 7.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n viesti seuraavalle hallitukselle on selkeä: Suomi tarvitsee uutta osaamista ja lisää korkeasti koulutettuja osaajia. Koulutustason nosto, uusien tutkijasukupolvien turvaaminen, TKI-osaajien kouluttaminen sekä kansainvälisten osaajien houkuttelu on Suomelle elintärkeää nykyisessä haastavassa maailmantilanteessa. Yliopistojen, tieteen ja tutkimuksen rooli näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on aivan keskeinen. Siksi yliopistorahoituksen tasoa on nostettava.